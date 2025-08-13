«Милан» купил защитника сборной Бельгии де Винтера у «Дженоа» за 23 млн евро с учетом бонусов
Кони де Винтер перешел в «Милан».
«Россонери» объявили о приобретении защитника сборной Бельгии у «Дженоа». Контракт рассчитан до 2030 года. Футболист будет играть под 5-м номером.
По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио, 23-летний игрок обошелся «Милану» в 23 млн евро с учетом бонусов.
Выпускник академии «Ювентуса» в прошлом сезоне провел 25 матчей в Серии А и забил 3 гола. Подробно со статистикой де Винтера можно ознакомиться здесь.
