«Милан» купил защитника сборной Бельгии де Винтера у «Дженоа» за 23 млн евро с учетом бонусов

Кони де Винтер перешел в «Милан».

«Россонери» объявили о приобретении защитника сборной Бельгии у «Дженоа ». Контракт рассчитан до 2030 года. Футболист будет играть под 5-м номером.

По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио , 23-летний игрок обошелся «Милану » в 23 млн евро с учетом бонусов.

Выпускник академии «Ювентуса» в прошлом сезоне провел 25 матчей в Серии А и забил 3 гола. Подробно со статистикой де Винтера можно ознакомиться здесь .

Фото: acmilan.com