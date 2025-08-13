«Краснодар», «Динамо» и «Пари НН» обратились в ЭСК после 4-го тура Мир РПЛ. Московский клуб – по поводу неназначения пенальти на 10-й минуте игры с «Сочи»

В ЭСК РФС поступили обращения трех клубов Мир РПЛ.

По сведениям «РБ Спорт», после 4-го тура чемпионата России рассмотреть спорные эпизоды попросили «Краснодар », «Пари НН » и «Динамо ».

Действующий чемпион обратился по поводу отмены гола на 19-й минуте матча с «Оренбургом » (1:0). Нижегородцы – насчет удаления полузащитника Мамаду Майга на 11-й минуте игры с «Ростовом » (0:1). Москвичи – в связи с тем, что на 10-й минуте не был назначен пенальти в ворота «Сочи» (1:1) за игру рукой.