«Валенсия» – «Жирона». Онлайн-трансляция начнется в 19:30

«Валенсия» примет «Жирону» в матче 6-го тура Ла Лиги.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:30 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч! Футбол 2».

Таблица Ла Лиги

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