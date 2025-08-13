  • Спортс
  • Черчесов об 1:2 с «Оренбургом»: «Мы не сбавили, это соперник добавил. Такое же может быть? Будем друг друга изучать и нюансы поправлять»
5

Черчесов об 1:2 с «Оренбургом»: «Мы не сбавили, это соперник добавил. Такое же может быть? Будем друг друга изучать и нюансы поправлять»

Станислав Черчесов подвел итоги матча «Ахмата» с «Оренбургом» в Кубке.

Грозненцы в гостях уступили оренбуржцам (1:2) во 2-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

– Был кубковый сценарий, команды хотели выиграть. «Оренбургу» в какой‑то степени больше повезло. Разберем игру и будем готовиться к следующей встрече.

– Почему сбавили обороты во втором тайме?

– Мы не сбавили, это соперник добавил. Такое же может быть? Игра складывается из 90 минут, не может одна команда постоянно доминировать. В перерыве сделали две замены – это, может быть, повлияло, пока ребята входили в игру. Доволен, как они вышли, перевернули игру. Непросто было, тем более синтетическое поле. Нам есть что обсудить, разобрать. Будем друг друга изучать и какие‑то нюансы поправлять.

– Вы были в Оренбурге ранее?

– Еще с «Жемчужиной» был в Оренбурге. Это было давно. Мы не говорим, что искусственный газон – это плохо. Мы готовились, но надо было привыкнуть. Поле в хорошем состоянии. Какое‑то преимущество «Оренбург» имеет, потому что тут тренируется и играет.

– Что с Мансильей?

– У него задняя поверхность бедра. Тренируется с мячом, надеюсь, увидим его в августе на поле, – сказал главный тренер «Ахмата».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
