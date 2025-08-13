Каррера об уходе Станковича после гола на 87-й: «Это неправильно. Тренер должен оставаться с командой до самого конца, независимо от результата»

Массимо Каррера раскритиковал поступок Деяна Станковича на матче Кубка России.

Главный тренер «Спартака » ушел после гола «Динамо» Махачкала в матче FONBET Кубка России (1:1, 3:4 по пенальти). Станкович смотрел за ходом игры из ложи, так как был дисквалифицирован.

– Вчера «Спартак» проиграл махачкалинскому «Динамо» в матче Кубка России. И когда красно-белые пропустили гол на 87-й минуте, Деян Станкович покинул стадион. Как вы считаете, допустимо ли такое поведение главного тренера?

– Извините, конечно... Но я считаю, что тренер должен оставаться с командой до самого конца, независимо от результата.

Не имеет значения, будет ли он положительным или отрицательным! Это неправильно, – сказал бывший главный тренер красно-белых.