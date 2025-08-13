  • Спортс
  • Баллотта о «ПСЖ»: «Новый голкипер не достигнет уровня нынешнего Доннаруммы. Шевалье может хорошо играть ногами, но Джиджо делал решающие сэйвы. Вратарь должен быть вратарем»
Баллотта о «ПСЖ»: «Новый голкипер не достигнет уровня нынешнего Доннаруммы. Шевалье может хорошо играть ногами, но Джиджо делал решающие сэйвы. Вратарь должен быть вратарем»

Марко Баллотта не считает, что Люка Шевалье лучше Джанлуиджи Доннаруммы.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» подписал француза в качестве нового основного вратаря. Итальянец же сообщил, что покинет команду.

«Шевалье лучше играет ногами, чем Джиджо? Аргумент несостоятелен. Доннарумма – если не лучший в мире, то один из трех лучших вратарей. Шевалье, возможно, и хорошо играет ногами, но я видел, как Доннарумма делал решающие сэйвы.

Это все, конечно, хорошо, но вратарь должен быть вратарем. Не думаю, что новый вратарь «ПСЖ» сможет достичь уровня нынешнего Доннаруммы.

Дело не в хороших ногах, а в видении поля. Такой подход игнорирует более важные качества, такие как умение высоко выходить на поле.

Джиджо уже доказал свою психологическую устойчивость. Например, он всегда умел реагировать на ошибки. Не будем забывать, что Доннарумма помог нам выиграть чемпионат Европы.

Я не знаю, чем все закончится для него в «ПСЖ», но я вижу его первым номером, а не двенадцатым», – сказал бывший вратарь «Интера» и «Лацио» в интервью Giornale Radio Rai.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Corriere dello Sport
logoЛюка Шевалье
logoПСЖ
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoлига 1 Франция
logoСборная Италии по футболу
logoМарко Баллотта
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
