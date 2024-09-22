Гендиректор «Химок»: «Что значит Глушаков переведен в молодежку? Ничего такого нет. Нет никакого конфликта с Артигой»
Гендиректор «Химок» опроверг информацию об отстранении хавбека Дениса Глушакова.
«Кто говорит, что Глушаков выведен из основы? У нас по составу на каждую игру решение принимает тренерский штаб. Если когда-то Денис не играл, значит, на сегодняшний день было принято такое решение. Что значит Глушаков переведен в молодежку? Кто его мог отстранить от тренировок? Ничего такого нет.
У Глушакова нет никакого конфликта с Артигой. У нас в команде отличный микроклимат и нет никаких конфликтов и проблем. Все друг с другом общаются не только на поле, но и вне тренировочного процесса. Поэтому все хорошо», — сказал Николай Оленев.
Сам Глушаков подтвердил, что его отстранили от работы с основной командой «Химок».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
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