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  • Гендиректор «Химок»: «Что значит Глушаков переведен в молодежку? Ничего такого нет. Нет никакого конфликта с Артигой» 
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Гендиректор «Химок»: «Что значит Глушаков переведен в молодежку? Ничего такого нет. Нет никакого конфликта с Артигой» 

Гендиректор «Химок» опроверг информацию об отстранении хавбека Дениса Глушакова.

«Кто говорит, что Глушаков выведен из основы? У нас по составу на каждую игру решение принимает тренерский штаб. Если когда-то Денис не играл, значит, на сегодняшний день было принято такое решение. Что значит Глушаков переведен в молодежку? Кто его мог отстранить от тренировок? Ничего такого нет.

У Глушакова нет никакого конфликта с Артигой. У нас в команде отличный микроклимат и нет никаких конфликтов и проблем. Все друг с другом общаются не только на поле, но и вне тренировочного процесса. Поэтому все хорошо», — сказал Николай Оленев.

Сам Глушаков подтвердил, что его отстранили от работы с основной командой «Химок».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
logoХимки
logoпремьер-лига Россия
logoДенис Глушаков
logoФранк Артига
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