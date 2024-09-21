Глушаков о выводе из основы «Химок»: «Конфликта с моей стороны не было. Позвонил директор и сказал: в команде слишком много игроков на занятиях, что плохо для тренера»
Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что «Химки» отстранили Глушакова от работы с основной командой: «В лицо Артиге он говорит одно, а за спиной совсем другие вещи».
«В телеграмах дали информацию, что «Химки» отправили меня во вторую команду.
Отправили, да вот причины другие. Мне позвонил спортивный директор и сказал: в команде слишком много футболистов, которых купили в трансферный период, а это значит – большая конкуренция и слишком много игроков на занятиях, что плохо для тренера.
Поэтому уже ушел Артур Юсупов, а я и несколько игроков были отправлены во вторую команду.
У меня действующий контракт с клубом, и я, хоть мне уже 37 лет, могу лишь подчиниться решению клуба и передать опыт молодым футболистам «Химок».
Кто вбросил информацию про конфликт и кому она выгодна, я не знаю. С моей стороны конфликта не было. И болельщики знают, как я всегда отдавался в матчах за «Химки» и уважал клуб.
Хуану Артиге желаю только побед. Не распространяйте ложную информацию», – написал хавбек химчан в телеграм-канале.
«Химки» не побеждают 8 матчей подряд во всех турнирах. В Мир РПЛ команда идет 14-й.
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