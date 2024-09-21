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  • Глушаков о выводе из основы «Химок»: «Конфликта с моей стороны не было. Позвонил директор и сказал: в команде слишком много игроков на занятиях, что плохо для тренера»
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Глушаков о выводе из основы «Химок»: «Конфликта с моей стороны не было. Позвонил директор и сказал: в команде слишком много игроков на занятиях, что плохо для тренера»

Денис Глушаков подтвердил новость о выводе из основного состава «Химок».

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что «Химки» отстранили Глушакова от работы с основной командой: «В лицо Артиге он говорит одно, а за спиной совсем другие вещи».

«В телеграмах дали информацию, что «Химки» отправили меня во вторую команду.

Отправили, да вот причины другие. Мне позвонил спортивный директор и сказал: в команде слишком много футболистов, которых купили в трансферный период, а это значит – большая конкуренция и слишком много игроков на занятиях, что плохо для тренера.

Поэтому уже ушел Артур Юсупов, а я и несколько игроков были отправлены во вторую команду.

У меня действующий контракт с клубом, и я, хоть мне уже 37 лет, могу лишь подчиниться решению клуба и передать опыт молодым футболистам «Химок».

Кто вбросил информацию про конфликт и кому она выгодна, я не знаю. С моей стороны конфликта не было. И болельщики знают, как я всегда отдавался в матчах за «Химки» и уважал клуб.

Хуану Артиге желаю только побед. Не распространяйте ложную информацию», – написал хавбек химчан в телеграм-канале.

«Химки» не побеждают 8 матчей подряд во всех турнирах. В Мир РПЛ команда идет 14-й.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Дениса Глушакова
logoХимки
logoпремьер-лига Россия
возможные трансферы
logoДенис Глушаков
logoАртур Юсупов
соцсети
logoФранк Артига
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106сегодня, 11:45
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