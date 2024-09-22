Мбаппе забил с пенальти в 3 матчах Ла Лиги подряд. За «Реал» в XXI веке это делал только Бензема – в 2022 году

Килиан Мбаппе забил с пенальти в трех матчах Ла Лиги подряд.

25-летний французский форвард реализовал одиннадцатиметровый удар и отдал голевой пас в игре 6-го тура Примеры против «Эспаньола » (4:1).

Ранее чемпион мира забивал с точки «Бетису» (2:0) и «Реал Сосьедад» (2:0).

Мбаппе стал вторым игроком «Реала», забившим с пенальти в трех матчах Ла Лиги подряд в XXI веке. В марте – апреле 2022 года это сделал Карим Бензема .