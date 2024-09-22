Винисиус сделал голевую тривелой, забил и получил карточку за 7 минут с «Эспаньолом». Мбаппе впервые ассистировал бразильцу, тот французу пока не пасовал
Бразильский вингер вышел на замену на 55-й минуте игры матча 6-го тура Ла Лиги против «Эспаньола» при счете 1:0 в пользу гостей.
На 75-й Винисиус с фланга тривелой (шведой – Спортс’‘) отдал в центр штрафной голевой пас на Родриго, который отправил мяч в сетку.
На 78-й Жуниор уже забил сам с передачи Килиана Мбаппе. На 90-й француз реализовал пенальти.
Мбаппе впервые отдал результативную передачу Винисиусу. Бразилец французу пока не ассистировал.
Винисиус набрал 8 (3+5) очков по системе «гол+пас» в 8 матчах сезона. Родриго забил за клуб впервые за месяц. У него 4 (2+2) очка в 8 играх сезона.
Мбаппе совершил результативное действие в 3-м матче подряд. Ранее были голы в ворота «Реал Сосьедад» (2:0) и «Штутгарта» (3:1) – у него 7 (6+1) очков в 8 матчах за «Мадрид» после перехода из «ПСЖ».
Отметим, что на 82-й Винисиус получил желтую карточку за споры с судьей Хосе Мунуэрой Монтеро – это его третье предупреждение в сезоне. Карточку еще в первом тайме получил и Мбаппе – первую в «Мадриде».
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию матча (4:1).
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