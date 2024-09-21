Экс-судья Итурральде считает, что «Реал» должен был бить пенальти «Эспаньолу» в 1-м тайме за удар Кабреры по лицу Франу: «Безрассудное действие. И это карточка»
На 41-й минуте матча 6-го тура Ла Лиги защитник «Эспаньола» Леандро Кабрера попал защитнику хозяев Франу Гарсии по лицу в штрафной площади. Уругваец сперва махнул одной рукой около лица испанца, а затем второй попал ему в лицо. Игрок «Мадрида» упал на газон. Но главный арбитр встречи Хосе Мунуэра Монтеро не назначил пенальти, а ВАР не вмешался в эпизод.
«Для меня это пенальти. ВАР должен был вмешаться, если речь идет о желтой карточке для игрока «Эспаньола». Если это безрассудная игра. Сейчас ВАР в таких случахя вмешивается, когда можно говорить о желтой или красной карточке.
Для меня это пенальти, потому что игрок действует безрассудно. И желтая карточка», – заявил бывший испанский судья Эдуардо Итурральде Гонсалес в эфире Cadena SER.
Изображение: кадр из трансляции RM4 Arab
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:1, второй тайм).
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