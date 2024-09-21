«Реал» забил один гол в восьми первых таймах этого сезона. «Барселона» забила восемь в шести, «Атлетико» – 5 в 6

«Реал» практически не забивает в первый таймах в текущем сезоне.

Мадридцы играют с «Эспаньолом » в 6-м туре чемпионата Испании (3:1, второй тайм). Все голы были забиты во втором тайме.

В этом сезоне «Реал » забил лишь один гол в восьми первых таймах, включая Суперкубок Европы и Лигу чемпионов – «Мальорке» в 1-м туре. При этом во вторых таймах на их счету 16 мячей.

«Барселона » в шести первых таймах текущего сезона забила восемь мячей, в первых таймах матчей Ла Лиги – семь.

«Атлетико » в этом сезоне в шести первых таймах забил пять мячей, четыре из которых в Ла Лиге.