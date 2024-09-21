«Реал» забил один гол в восьми первых таймах этого сезона. «Барселона» забила восемь в шести, «Атлетико» – 5 в 6
«Реал» практически не забивает в первый таймах в текущем сезоне.
Мадридцы играют с «Эспаньолом» в 6-м туре чемпионата Испании (3:1, второй тайм). Все голы были забиты во втором тайме.
В этом сезоне «Реал» забил лишь один гол в восьми первых таймах, включая Суперкубок Европы и Лигу чемпионов – «Мальорке» в 1-м туре. При этом во вторых таймах на их счету 16 мячей.
«Барселона» в шести первых таймах текущего сезона забила восемь мячей, в первых таймах матчей Ла Лиги – семь.
«Атлетико» в этом сезоне в шести первых таймах забил пять мячей, четыре из которых в Ла Лиге.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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