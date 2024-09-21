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  • Автогол Куртуа вывел «Эспаньол» вперед. Голкипер неудачно вышел из ворот при простреле – мяч отскочил в сетку от его ноги
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Автогол Куртуа вывел «Эспаньол» вперед. Голкипер неудачно вышел из ворот при простреле – мяч отскочил в сетку от его ноги

Тибо Куртуа забил в свои ворота в матче с «Эспаньолом».

На 54-й минуте игры 6-го тура чемпионата Испании полузащитник Жофре Каррерас, в ходе контратаки получив передачу на левом краю штрафной площади «Реала», сделал прострел вдоль линии ворот и попал вышедшему вперед голкиперу в ногу. От бельгийца мяч влетел в сетку.

«Эспаньол» повел в счете – 1:0. Через четыре минуты Даниэлю Карвахалю удалось сравнять.

«Реал» – «Эспаньол». 1:1 – Карвахаль забил через 4 минуты после автогола Куртуа. Онлайн-трансляция

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sports”
logoРеал Мадрид
logoЭспаньол
logoЛа Лига
logoТибо Куртуа
logoЖофре Каррерас
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