Конте о 0:0 с «Ювентусом»: «Я знаю, как сложно сыграть вничью с ними на их поле. Я в меру доволен, «Наполи» справился в защите»
– Я опасался за наши действия в обороне после смены системы, но мы действовали очень хорошо.
В атаке мы можем действовать намного лучше, были ситуации, которыми можно было воспользоваться. У нас определенно есть возможности для совершенствования.
Я знаю, как сложно сыграть вничью с «Ювентусом» на его поле. Эта команда в прошлом сезоне опередила «Наполи» на 18 очков, и я просил своих футболистов о целостном выступлении.
Мы можем добиться большего, когда владеем мячом в определенных зонах поля, воспользовавшись некоторыми благоприятными ситуациями.
– Вы сменили схему, чтобы сдержать «Ювентус»?
– Нет, просто в схеме 3-5-2 я бы устранил слишком много своих футболистов. Тренер подстраивается под характеристики имеющихся игроков, и мы хотели не отдать мяч «Ювентусу».
Лукаку еще не набрал форму. Я в меру доволен, мы хорошо справились в защите, но мы могли бы лучше использовать некоторые ситуации в атаке, – сказал главный тренер «Наполи» Конте в эфире DAZN.
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