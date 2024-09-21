Конте о 0:0 с «Ювентусом»: «Я знаю, как сложно сыграть вничью с ними на их поле. Я в меру доволен, «Наполи» справился в защите»

Антонио Конте оценил ничью «Наполи» с «Ювентусом» (0:0) в 5-м туре Серии А.

– Я опасался за наши действия в обороне после смены системы, но мы действовали очень хорошо.

В атаке мы можем действовать намного лучше, были ситуации, которыми можно было воспользоваться. У нас определенно есть возможности для совершенствования.

Я знаю, как сложно сыграть вничью с «Ювентусом» на его поле. Эта команда в прошлом сезоне опередила «Наполи » на 18 очков, и я просил своих футболистов о целостном выступлении.

Мы можем добиться большего, когда владеем мячом в определенных зонах поля, воспользовавшись некоторыми благоприятными ситуациями.

– Вы сменили схему, чтобы сдержать «Ювентус»?

– Нет, просто в схеме 3-5-2 я бы устранил слишком много своих футболистов. Тренер подстраивается под характеристики имеющихся игроков, и мы хотели не отдать мяч «Ювентусу ».

Лукаку еще не набрал форму. Я в меру доволен, мы хорошо справились в защите, но мы могли бы лучше использовать некоторые ситуации в атаке, – сказал главный тренер «Наполи » Конте в эфире DAZN.