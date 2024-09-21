«Ювентус» не проигрывает при Мотте: 3 победы, 3 ничьих. Три последние игры в Серии А закончились – 0:0
«Ювентус» не проигрывает при Тьяго Мотте.
Туринцы сыграли вничью с «Наполи» в 5-м туре Серии А (0:0).
Это третья подряд нулевая ничья «Ювентуса» в чемпионате Италии – такой же результат был с «Ромой» и «Эмполи».
Под руководством Мотты «Ювентус» одержал три победы – обыграли «Комо» и «Верону» (оба раза по 3:0) и ПСВ в Лиге чемпионов (3:1).
Поражений при новом тренере пока нет.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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