Фанаты «Наполи» кричали «мусор» и свистели во время минуты молчания в память о Скиллачи перед матчем с «Ювентусом» в Турине

Фанаты «Наполи» испортили минуту молчания в память о Сальваторе Скиллачи.

Бывший нападающий сборной Италии, лучший футболист ЧМ-1990, скончался 18 сентября в возрасте 59 лет, у него был рак толстой кишки.

Скиллачи выступал за «Ювентус », кроме того, в Серии А он играл за «Интер» и «Мессину».

Сегодня перед матчем 5-го тура чемпионата Италии «Ювентус» – «Наполи » (0:0) на «Альянц Стэдиум » в Турине была объявлена минута молчания. Команды выстроились в центральном круге.

С фанатского сектора гостей раздались оскорбительные выкрики, в частности – munnezza («мусор» на неаполитанском диалекте – Спортс’‘).

Болельщики хозяев стали свистеть и гудеть, чтобы заглушить оскорбления.

Умер Сальваторе Скиллачи. Он стал лучшим игроком ЧМ через год после Серии В