Фанаты «Наполи» кричали «мусор» и свистели во время минуты молчания в память о Скиллачи перед матчем с «Ювентусом» в Турине
Фанаты «Наполи» испортили минуту молчания в память о Сальваторе Скиллачи.
Бывший нападающий сборной Италии, лучший футболист ЧМ-1990, скончался 18 сентября в возрасте 59 лет, у него был рак толстой кишки.
Скиллачи выступал за «Ювентус», кроме того, в Серии А он играл за «Интер» и «Мессину».
Сегодня перед матчем 5-го тура чемпионата Италии «Ювентус» – «Наполи» (0:0) на «Альянц Стэдиум» в Турине была объявлена минута молчания. Команды выстроились в центральном круге.
С фанатского сектора гостей раздались оскорбительные выкрики, в частности – munnezza («мусор» на неаполитанском диалекте – Спортс’‘).
Болельщики хозяев стали свистеть и гудеть, чтобы заглушить оскорбления.
Умер Сальваторе Скиллачи. Он стал лучшим игроком ЧМ через год после Серии В
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Calciomercato
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