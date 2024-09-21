«Ювентус» 6 матчей не пропускает в Серии А – с прошлого сезона

«Ювентус» продлил серию без пропущенных голов в Серии А.

Команда Тиаго Мотты разделила очки с «Наполи » (0:0) в 5-м туре. Ранее ей не смогли забить «Эмполи», «Рома», «Верона» и «Комо».

Также туринцы не пропустили в заключительном матче прошлого чемпионата Италии – 2:0 с «Монцей».

В последний раз серия из шести матчей без пропущенных голов у «Ювентуса » была в период с сентября по ноябрь 2023 года.