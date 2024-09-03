Экс-жена Сафонова: «Когда отец хочет видеться с ребенком, он берет и видится, приезжает, звонит. Три года Матвей этого не делал, а меня выставляет виноватой»

Бывшая жена Матвея Сафонова высказалась о нежелании игрока видеться с дочерью.

Ранее появилась информация о том, что бывшая супруга вратаря « » с прошлого года игнорирует его просьбы увидеться с дочерью.

«Все взрослые люди, все все понимают. Когда отец хочет видеться со своим ребенком и тем более принимать активное участие в его жизни, он берет и видится, приезжает в гости, звонит, договаривается о встрече, делает все, чтобы это случилось. В ином случае подает в суд заявление об определении порядка общения с ребенком.

Три года Матвей этого не делал, а сейчас пытается выставить меня виноватой в его беспомощности и безразличии», – сказала Анастасия Казачек.

В конце августа Анастасия выиграла суд об алиментах у – футболист будет отдавать жене четверть зарплаты на содержание дочери.

Экс-жена Сафонова: «Матвей, когда ты приедешь к ребенку не на словах, а на деле, назови дату и время!»