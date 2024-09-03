Экс-жена Сафонова: «Когда отец хочет видеться с ребенком, он берет и видится, приезжает, звонит. Три года Матвей этого не делал, а меня выставляет виноватой»

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция светская хроника девушки и спорт Матвей Сафонов Футбол

Бывшая жена Матвея Сафонова высказалась о нежелании игрока видеться с дочерью.

Ранее появилась информация о том, что бывшая супруга вратаря «ПСЖ» с прошлого года игнорирует его просьбы увидеться с дочерью.

«Все взрослые люди, все все понимают. Когда отец хочет видеться со своим ребенком и тем более принимать активное участие в его жизни, он берет и видится, приезжает в гости, звонит, договаривается о встрече, делает все, чтобы это случилось. В ином случае подает в суд заявление об определении порядка общения с ребенком.

Три года Матвей этого не делал, а сейчас пытается выставить меня виноватой в его беспомощности и безразличии», – сказала Анастасия Казачек.

В конце августа Анастасия  выиграла суд об алиментах у Матвея Сафонова – футболист будет отдавать жене четверть зарплаты на содержание дочери.

Экс-жена Сафонова: «Матвей, когда ты приедешь к ребенку не на словах, а на деле, назови дату и время!»

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20 комментариев
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Самая завидная невеста на спортсе
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+22
Ответ Santucco
Самая завидная невеста на спортсе
её адвокат уже давно жмыхает
+18
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+14
Да хватит уже новостей с ней и этой темой. Уже не интересно вообще
+18
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+14
Ответ Дядя ТУРА
Да хватит уже новостей с ней и этой темой. Уже не интересно вообще
Так это не новости , они так переписываются друг с другом
+10
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Когда придумают как темы скрывать сайт станет полезнее
+4
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Спортс, спасибо за просвещение!
Только зачем нам это знать?)
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Ответ Дядя ТУРА
Да хватит уже новостей с ней и этой темой. Уже не интересно вообще
пока мы все будем писать комментарии под такими новостями они будут на спортсе
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Как можно было жениться на женщине с фамилией Казачек?! Ну все же ясно было с самого начала
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Может вы оба к Малахову сходите и успокоитесь.
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Опять эта мыльная драма на спорте...
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Это то, ради чего открывают Спортс.ру
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Надо было защитника из 3БЛ охмурять-там времени больше,личного. )
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##### как интересно
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Вино, вата.
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На пусть говорят или у Малахова она была, кто в курсе?
Явно их контент и контингент
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выиграла суд об алиментах... а посмотреть с торжеством и презрением в глаза Матвею никак не получается
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Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
А кто-то про неё писал как о скромной,чуть ли не примерной домохозяйке.
А как эта статья противоречит этому. Нисколько не защищая её:
1. Достоверно неизвестно говорила ли она это
2. Если говорила, то неизвестно кому. Может интервью, а может кто-нибудь "на ухе" сидел во время приватных бесед.
3. Почему в принципе это её высказывание говорит о её нескромности.
В Вашем представлении скромная домохозяйка - это забитая баба, которая ни с кем не общается и никому ничего не рассказывает???
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