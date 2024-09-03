Экс-жена Сафонова: «Когда отец хочет видеться с ребенком, он берет и видится, приезжает, звонит. Три года Матвей этого не делал, а меня выставляет виноватой»
Бывшая жена Матвея Сафонова высказалась о нежелании игрока видеться с дочерью.
Ранее появилась информация о том, что бывшая супруга вратаря «ПСЖ» с прошлого года игнорирует его просьбы увидеться с дочерью.
«Все взрослые люди, все все понимают. Когда отец хочет видеться со своим ребенком и тем более принимать активное участие в его жизни, он берет и видится, приезжает в гости, звонит, договаривается о встрече, делает все, чтобы это случилось. В ином случае подает в суд заявление об определении порядка общения с ребенком.
Три года Матвей этого не делал, а сейчас пытается выставить меня виноватой в его беспомощности и безразличии», – сказала Анастасия Казачек.
В конце августа Анастасия выиграла суд об алиментах у Матвея Сафонова – футболист будет отдавать жене четверть зарплаты на содержание дочери.
Экс-жена Сафонова: «Матвей, когда ты приедешь к ребенку не на словах, а на деле, назови дату и время!»
Только зачем нам это знать?)
Явно их контент и контингент
1. Достоверно неизвестно говорила ли она это
2. Если говорила, то неизвестно кому. Может интервью, а может кто-нибудь "на ухе" сидел во время приватных бесед.
3. Почему в принципе это её высказывание говорит о её нескромности.
В Вашем представлении скромная домохозяйка - это забитая баба, которая ни с кем не общается и никому ничего не рассказывает???