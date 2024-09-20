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  • Суд по делу о разделе имущества Сафонова и его бывшей супруги снова перенесен – на 23 октября
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Суд по делу о разделе имущества Сафонова и его бывшей супруги снова перенесен – на 23 октября

Суд перенес рассмотрение дела между Матвеем Сафоновым и его экс-супругой.

Судебное заседание по делу о разделе совместно нажитого имущества вратаря сборной России и «ПСЖ» Матвея Сафонова и его бывшей супруги Анастасии, которое должно было состояться сегодня, 20 сентября, перенесено на 23 октября. Решение опубликовано на сайте Никулинского районного суда. 

Ранее Анастасия предложила футболисту подписать соглашение по алиментам, по которому «70% суммы будет направлено на банковский счет на имя их ребенка, а 30% – будет использоваться на ежедневные нужды».

Напомним, Сафонов выехал из России в период между снятием запрета на выезд за границу и его повторным наложением. Сообщалось, что задолженность голкипера «ПСЖ» перед бывшей женой по алиментам на дочь составляла 59,23 млн рублей.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: портал судов общей юрисдикции Москвы
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