Экс-жена Сафонова: «Матвей, когда ты приедешь к ребенку не на словах, а на деле, назови дату и время!»

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция светская хроника девушки и спорт Матвей Сафонов Спорт-Экспресс Футбол

Бывшая жена Матвея Сафонова высказалась о встречах футболиста с дочерью.

Ранее появилась информация о том, что бывшая супруга вратаря «ПСЖ» с прошлого года игнорирует его просьбы увидеться с дочерью.

«Мы договаривались, что он будет называть даты и время, когда захочет увидеться с ребенком, а я постараюсь в это время быть с ней дома. Но ни разу мне не были названы дата и время, когда отец реально приедет. Если бы ему нужна была встреча с ребенком, то он смог бы назвать конкретную дату и время его визита.

Может быть, он вам ответит на вопрос: в какую дату и в какое время он хочет приехать не на словах, а на деле? Матвей, когда ты приедешь к ребенку не на словах, а на деле, назови дату и время! Может быть, читатели и болельщики попросят Матвея приехать к ребенку, назвать дату и время? Когда и во сколько? Назови, ждем!» – сказала Анастасия Казачек.

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24 комментария
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Извини, не могу говорить, готовлюсь к ещё одним алиментам. Всё, пока!
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Приходи один, мы с приставами тоже один придем
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И не забудь 25%
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Для назначения таких встреч и существует спортивный сайт, спасибо редакторам((
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Держите в курсе, это главная спортивная новость лета.
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Очень спортивная новость!👏👏👏
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Анастасию надо врачам показать.
А СЭ скатился в Спид-Инфо .
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2 сезон данного сериала официально открыт)
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Настоящие дебаты !
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Да задрали вы уже с этой темой!!!
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На обратном пути из Вьетнама...
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Так он хочет встретиться именно с дочкой, зачем ему встреча с бывшей женой? Чтобы она стояла рядом и контролировала всю процедуру встречи? Ему это надо?
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соскучилась.
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Когда вернешь 25%, только тогда!
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Ответ T622222
Печатать это на сайте - позор
Вас ещё не забанили?! Вам повезло
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