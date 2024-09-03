Экс-жена Сафонова: «Матвей, когда ты приедешь к ребенку не на словах, а на деле, назови дату и время!»
Бывшая жена Матвея Сафонова высказалась о встречах футболиста с дочерью.
Ранее появилась информация о том, что бывшая супруга вратаря «ПСЖ» с прошлого года игнорирует его просьбы увидеться с дочерью.
«Мы договаривались, что он будет называть даты и время, когда захочет увидеться с ребенком, а я постараюсь в это время быть с ней дома. Но ни разу мне не были названы дата и время, когда отец реально приедет. Если бы ему нужна была встреча с ребенком, то он смог бы назвать конкретную дату и время его визита.
Может быть, он вам ответит на вопрос: в какую дату и в какое время он хочет приехать не на словах, а на деле? Матвей, когда ты приедешь к ребенку не на словах, а на деле, назови дату и время! Может быть, читатели и болельщики попросят Матвея приехать к ребенку, назвать дату и время? Когда и во сколько? Назови, ждем!» – сказала Анастасия Казачек.
А СЭ скатился в Спид-Инфо .