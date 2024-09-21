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  • Селюк о «Химках»: «Знаю на 100%, что отставки Артиги не будет. Никто в клубе про это не думает. Они в тройке‑пятерке лучших по статистическим данным» 
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Селюк о «Химках»: «Знаю на 100%, что отставки Артиги не будет. Никто в клубе про это не думает. Они в тройке‑пятерке лучших по статистическим данным» 

Дмитрий Селюк уверен, что «Химки» не намерены увольнять Франка Артигу.

После 8 туров подмосковный клуб с 6 очками занимает в Мир РПЛ 14-е место.

«Я могу сказать на 100%, что никакой отставки Артиги не будет. Я не знаю, кто это вкидывает. Поверьте мне, я это знаю на 100%. И никто даже про это в клубе не думает. 

Вот буквально пять минут назад я как раз разговаривал с некоторыми руководителями клубов из Беларуси, которые мне говорят о возможном назначении Гончаренко. Но поверьте мне: Гончаренко — последний из списка на необитаемом острове. Видимо, кто‑то запускает эти вещи, так как кому‑то плохо, когда другому хорошо. 

Вопросов к работе Артиги не возникнет ни у кого, если человек хоть немножко понимает в футболе. Мы видим, что Артига играет в футбол, в отличие от многих команд, у которых работа заключается в том, чтобы не дать играть другим.

Безусловно, руководство клуба требует побед от Артиги. Но если он проиграет одну кубковую игру, это не значит, что его сейчас уволят. Тот, кто это запускает, преследует определенные цели. Если уж говорить о проблемах в «Химках», то они точно не в тренере, а в том, что набрали слишком много игроков. Нужно просто поменять часть команды.

«Химки» все время в тройке‑пятерке лучших команд в разных компонентах игры по разным статистическим данным. Это говорит о том, что Артига работает очень хорошо. 

Я уверен, что в «Химках» все наладится. Если не сейчас, то к зиме, когда будет три месяца для изменения ситуации, а не месяц всего, который был летом. За «Химки» можно не переживать, там все будет супер», — сказал футбольный агент.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoХимки
logoпремьер-лига Россия
logoДмитрий Селюк
logoФранк Артига
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