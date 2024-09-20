Артига о Джикии: «Не в лучшей форме, тренируется по индивидуальной программе. Ждем, что после перерыва будет полностью готов и поможет «Химкам»
Франк Артига рассказал, когда Георгий Джикия наберет форму.
Защитник перешел в «Химки» свободным агентом после ухода из «Спартака».
«Мы понимаем, что Джикия долго не играл, он сейчас тренируется по индивидуальной программе. Он не в самой лучшей форме, мы не хотим рисковать, чтобы он получил травму.
Мы ждем, что после перерыва [в октябре на матчи сборных] он будет полностью готов и поможет команде», — сказал главный тренер «Химок».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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