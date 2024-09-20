Гендиректор «Химок» о 46 игроках в заявке: «Это приятная головная боль. Хуже, когда у тренера вообще нет качественных футболистов»
Генеральный директор «Химок» высказался о заявке клуба на сезон.
После завершения трансферной кампании клуб заявил в Мир РПЛ 46 футболистов. В составе были представлены 4 вратаря, по 18 защитников и полузащитников, а также 6 нападающих. В связи с этим подмосковный клуб начали называть «российским «Челси».
«Я видел ироничные публикации по поводу нашей заявки. Но мы не считаем, что данная ситуация – это что-то плохое. Куда хуже, когда у тренера вообще нет качественных футболистов в распоряжении. У нас же тренерский штаб может выбирать на каждый матч более подготовленных игроков.
Это скорее приятная головная боль, чем неприятная», – сказал Николай Оленев.
Напомним, команда Франка Артиги проиграла 4 матча подряд с общим счетом 1:14 и не побеждает в 8 последних матчах Мир РПЛ и Кубка России.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «ВсеПроСпорт»
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