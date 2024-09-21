Наумов об отказе «Спартака» от Глушенкова: «Видимо, посчитали, что он не очень перспективен. Селекция — очень тяжелая работа» 

Николай Наумов оценил отказ «Спартака» от подписания Максима Глушенкова.

«Селекция — очень тяжелая работа. Видимо, в «Спартаке » посчитали , что Глушенков не очень перспективный футболист. К тому же он уже у них играл. Так часто бывает, все ошибаются.

В «Локомотиве» постоянно происходили подобные ситуации с трансферами. Смольников закончил школу железнодорожников, а потом его отпустили.

Все понимают, что «Спартак» ошибся, не подписав контракт с Глушенковым этим летом. А никто не знает, что было бы, если бы Максим тогда остался в «Спартаке». Может, он бы не стал тем Глушенковым, которым мы его знаем сейчас», — сказал бывший президент «Локомотива».