Наумов об отказе «Спартака» от Глушенкова: «Видимо, посчитали, что он не очень перспективен. Селекция — очень тяжелая работа»
Николай Наумов оценил отказ «Спартака» от подписания Максима Глушенкова.
«Селекция — очень тяжелая работа. Видимо, в «Спартаке» посчитали, что Глушенков не очень перспективный футболист. К тому же он уже у них играл. Так часто бывает, все ошибаются.
В «Локомотиве» постоянно происходили подобные ситуации с трансферами. Смольников закончил школу железнодорожников, а потом его отпустили.
Все понимают, что «Спартак» ошибся, не подписав контракт с Глушенковым этим летом. А никто не знает, что было бы, если бы Максим тогда остался в «Спартаке». Может, он бы не стал тем Глушенковым, которым мы его знаем сейчас», — сказал бывший президент «Локомотива».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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