Терехов об адаптации Джикии в «Химках»: «Он уже влился в коллектив на 100%. Никаких проблем у него в клубе нет»
Сергей Терехов рассказал об адаптации Георгия Джикии в «Химках».
30-летний защитник перешел в подмосковный клуб свободным агентом после ухода из «Спартака», но еще не набрал форму.
«С Джикией мы давно знакомы, он отличный футболист и человек. Никаких проблем у него в клубе нет. Команда у нас опытная, каждый может проявить лидерские качества, Георгий тут не исключение. Он уже влился в коллектив на 100%.
Что касается его возможной роли капитана в клубе в будущем, то здесь решит тренер. В команде у нас все друг другу доверяют», — сказал защитник «Химок».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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