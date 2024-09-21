Терехов об адаптации Джикии в «Химках»: «Он уже влился в коллектив на 100%. Никаких проблем у него в клубе нет» 

Сергей Терехов рассказал об адаптации Георгия Джикии в «Химках».

30-летний защитник перешел в подмосковный клуб свободным агентом после ухода из «Спартака», но еще не набрал форму .

«С Джикией мы давно знакомы, он отличный футболист и человек. Никаких проблем у него в клубе нет. Команда у нас опытная, каждый может проявить лидерские качества, Георгий тут не исключение. Он уже влился в коллектив на 100%.

Что касается его возможной роли капитана в клубе в будущем, то здесь решит тренер. В команде у нас все друг другу доверяют», — сказал защитник «Химок».