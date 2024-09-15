Овчинников о Джикии: «Этот черт Абаскаль просто закопал его! Промокашка, если бы не он, то Джикия до сих пор был в «Спартаке»
Экс-капитан «Спартака» покинул красно-белых по окончании прошлого сезона. Абаскаль был уволен с поста главного тренера клуба в середине апреля. На этой неделе подмосковный клуб объявил о подписании 30-летнего защитника.
– Этот черт Абаскаль просто закопал Джикию! Закопал Промокашка. Теперь Джикии надо снова доказывать, что это тот самый Джикия, который был в «Спартаке» в лучшие годы.
Если бы не Абаскаль, то Джикия до сих пор был в «Спартаке». Но руководство клуба допустило, чтобы Абаскаль развлекался над футболистами.
– Не закопал ли Джикию его агент?
– Мне трудно сказать, не могу забираться в работу агента. «Химки» – неплохой вариант для Джикии! Из Москвы уезжать не надо, сложно было бы уезжать на периферию. Для него это самый лучший вариант, чтобы восстать из футбольного пепла.
Думаю, Джикии понадобится две-три недели, чтобы набрать форму. Будет зависеть от его психологии, злости. Ему не 20 лет, это опытный мужик. Я верю в Джикию, – цитирует бывшего тренера нижегородского «Локомотива» Валерия Овчинникова Legalbet.
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