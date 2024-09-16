Садыгов о Джикии в «Химках»: «Единственный вариант, чтобы поправить ситуацию в обороне. Там сквозило, к сожалению»
Туфан Садыгов высказался о подписании «Химками» Георгия Джикии.
На прошлой неделе подмосковный клуб объявил о подписании экс-защитника «Спартака».
– Джикия как раз поправит ситуацию в обороне. Единственный вариант. Там сквозило, к сожалению.
– Он напрямую вел переговоры?
– Это верно. Приятный парень, хороший игрок, – сказал инвестор «Химок».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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