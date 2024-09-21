Тоуни впервые забил за «Аль-Ахли» после трансфера за 40 млн фунтов – в 3-м матче: 2+1 против «Дамака»
Айвен Тоуни впервые совершил голевые действия за «Аль-Ахли».
28-летний нападающий сборной Англии отличился в третьем матче за саудовский клуб – сделал дубль и ассист против «Дамака» (4:2).
В конце августа Тоуни перешел в «Аль-Ахли» из «Брентфорда» за 40 млн фунтов. Сообщалось, что его зарплата составит от 400 до 500 тысяч фунтов в неделю.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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