У «Аль-Ахли» нет бюджета на покупку и Осимхена, и Тоуни. К тому же у них нет двух мест для иностранных футболистов

«Аль-Ахли» может не оформить трансферы сразу двух форвардов.

Напомним, что клуб из Саудовской Аравии договорился с « » и « » по переходам и .

При этом Осимхен еще не дал свой ответ, а Тоуни согласовал контракт с клубом.

По данным Sky Sports, источники в Саудовской Аравии не понимают, как клуб сможет подписать сразу двух игроков.

У «Аль-Ахли» нет двух слотов для двух иностранных игроков, если только один из них не моложе 21 года. Кроме того, отмечается, что у клуба нет бюджета на двух игроков.

Чтобы подписать обоих игроков, « » должен освободить слот, продав иностранного футболиста. Добавим, что в этом клубе выступают Рияд Марез и Роберто Фирмино.