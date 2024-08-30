У «Аль-Ахли» нет бюджета на покупку и Осимхена, и Тоуни. К тому же у них нет двух мест для иностранных футболистов

Теги премьер-лига Англия серия А Италия Наполи высшая лига Саудовская Аравия Брентфорд Аль-Ахли Джидда Айвен Тоуни Виктор Осимхен Футбол

«Аль-Ахли» может не оформить трансферы сразу двух форвардов.

Напомним, что клуб из Саудовской Аравии договорился с «Брентфордом» и «Наполи» по переходам Виктора Осимхена и Айвена Тоуни.

При этом Осимхен еще не дал свой ответ, а Тоуни согласовал контракт с клубом.

По данным Sky Sports, источники в Саудовской Аравии не понимают, как клуб сможет подписать сразу двух игроков.

У «Аль-Ахли» нет двух слотов для двух иностранных игроков, если только один из них не моложе 21 года. Кроме того, отмечается, что у клуба нет бюджета на двух игроков.

Чтобы подписать обоих игроков, «Аль-Ахли» должен освободить слот, продав иностранного футболиста. Добавим, что в этом клубе выступают Рияд Марез и Роберто Фирмино.

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18 комментариев
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Однажды Эрнест Хемингуэй поспорил, что напишет самый короткий рассказ, способный растрогать любого. Он выиграл спор:⁠⁠ У «Аль-Ахли» нет бюджета на покупку
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Ответ madaev
Комментарий удален пользователем
"вовремя"
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Арабский гамбит. Берите Абрахама
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Вот это поворот 🤣
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Да сейчас из какого нибудь нефтяного фонда подкинут лямов 200 и все оформят
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Моё мнение - пускай дерутся и решают кто достоин)
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Комментарий удален пользователем
Хотят Осимхена но подстраховались Тоуни
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Если выбирать между Осимхеном и Тоуни то лучше брать первого
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Когда такие мелочи останавливали арабов?!
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Нет бюджета- это на уровне фантастики
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