У «Аль-Ахли» нет бюджета на покупку и Осимхена, и Тоуни. К тому же у них нет двух мест для иностранных футболистов
«Аль-Ахли» может не оформить трансферы сразу двух форвардов.
Напомним, что клуб из Саудовской Аравии договорился с «Брентфордом» и «Наполи» по переходам Виктора Осимхена и Айвена Тоуни.
При этом Осимхен еще не дал свой ответ, а Тоуни согласовал контракт с клубом.
По данным Sky Sports, источники в Саудовской Аравии не понимают, как клуб сможет подписать сразу двух игроков.
У «Аль-Ахли» нет двух слотов для двух иностранных игроков, если только один из них не моложе 21 года. Кроме того, отмечается, что у клуба нет бюджета на двух игроков.
Чтобы подписать обоих игроков, «Аль-Ахли» должен освободить слот, продав иностранного футболиста. Добавим, что в этом клубе выступают Рияд Марез и Роберто Фирмино.