Тоуни будет получать от 400 до 500 тысяч фунтов в неделю в «Аль-Ахли». Форвард станет одним из самых высокооплачиваемых английских футболистов

Теги Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Брентфорд Аль-Ахли Джидда Айвен Тоуни деньги Футбол

Стала известна зарплата Айвена Тоуни в «Аль-Ахли».

Вчера клуб из Саудовской Аравии объявил о переходе 28-летнего форварда из «Брентфорда». Сообщалось, что сумма трансфера составила 40 млн евро.

По информации The Telegraph, в «Аль-Ахли» Тоуни будет получать около 400 тысяч фунтов в неделю после уплаты налогов. С учетом бонусов и дополнительных выплат зарплата форварда может доходить до 500 тысяч фунтов. Соглашение с саудовским клубом рассчитано на 4 года.

Отмечается, что в «Аль-Ахли» Тоуни станет одним из самых высокооплачиваемых английских игроков в мире – при этом в «Брентфорде» его зарплата составляла менее 50 тысяч фунтов в неделю.

19 комментариев
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Просто зп в 10 раз больше…
Как отказаться?
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Ответ Nikro9
Просто зп в 10 раз больше… Как отказаться?
Все так. Только фанатики в недоумении. Рассуждают о наследии в истории футбола). А человек просто устроил свою жизнь, без рисков и с уверенностью в завтрашнем дне.
+30
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+29
За 4 года заработает 100 млн. фунтов и в принципе можно заканчивать карьеру и жить в свое удовольствие
+12
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+12
это значчит, что ставки в 10 раз крупнее можно делать
+4
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+4
В итоге выиграют Буки ))
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+3
Ответ Виталий Ан
Все так. Только фанатики в недоумении. Рассуждают о наследии в истории футбола). А человек просто устроил свою жизнь, без рисков и с уверенностью в завтрашнем дне.
Главное, ладно бы Тоуни был футболистом уровня Месси, который хотя бы теоретически мог бы претендовать на звание GOAT. Но Тоуни это игрок, которого через пару лет, те же самые критики, пишущие о том, что наследие дороже денег, забудут через пару лет после окончания им карьеры.
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Ответ Metalloid
Будем честны, даже я не отказался бы от такой суммы и переехать в пустыню.
Будем честны, большинство не отказались бы и от суммы, меньшей в десятки раз
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Ответ Nikro9
Просто зп в 10 раз больше… Как отказаться?
Никак. Всегда надо соглашаться.
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Ответ Forza
Главное, ладно бы Тоуни был футболистом уровня Месси, который хотя бы теоретически мог бы претендовать на звание GOAT. Но Тоуни это игрок, которого через пару лет, те же самые критики, пишущие о том, что наследие дороже денег, забудут через пару лет после окончания им карьеры.
Я вообще не сторонник такого. Какой бы не был игрок, сам решает свою жизнь. Со времен Турции и Китая были сумасшедшие зп. Если хочешь играть в топ клубе, пожалуйста. Хочешь заработать, так и это совершенно нормально. Не хейтерам твою семью потом кормить).
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400 тысяч(‼️) в неделю, вместо 50 тысяч в АПЛ!!! От таких предложений не отказываются....👍
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Норм переход. В АПЛ вряд ли кто-то за Тоуни заплатил бы и посадил на такую зп. Всё же это больше игрок ротации для топа в лучшем варианте
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Будем честны, даже я не отказался бы от такой суммы и переехать в пустыню.
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Через год-два будет просить отпустить бесплатно.
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Пора заряжать бабло в ЦУПИС 😁
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Главное не верить всяким пабликам и не покупать у них прогнозы. Для тех, кто любит ставить на спорт. 100% вас кинут. Советую найти проверенный и надёжный сервис-сайт в интернете. Ищите по фразе «бронзовый прогноз». Их весь питер знает. 11 лет сервису. Гарантии.
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Теперь будет ставить в 10 раз больше)
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вытащил счастливый билет, лишь бы не просадил потом на ставках. Буки зло!
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всё правильно сделал
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