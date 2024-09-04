Тоуни будет получать от 400 до 500 тысяч фунтов в неделю в «Аль-Ахли». Форвард станет одним из самых высокооплачиваемых английских футболистов

Стала известна зарплата Айвена Тоуни в «Аль-Ахли».

Вчера клуб из Саудовской Аравии объявил о переходе 28-летнего форварда из « ». Сообщалось, что сумма трансфера составила 40 млн евро.

По информации The Telegraph, в « » будет получать около 400 тысяч фунтов в неделю после уплаты налогов. С учетом бонусов и дополнительных выплат зарплата форварда может доходить до 500 тысяч фунтов. Соглашение с саудовским клубом рассчитано на 4 года.

Отмечается, что в «Аль-Ахли» Тоуни станет одним из самых высокооплачиваемых английских игроков в мире – при этом в «Брентфорде» его зарплата составляла менее 50 тысяч фунтов в неделю.