Тоуни будет получать от 400 до 500 тысяч фунтов в неделю в «Аль-Ахли». Форвард станет одним из самых высокооплачиваемых английских футболистов
Стала известна зарплата Айвена Тоуни в «Аль-Ахли».
Вчера клуб из Саудовской Аравии объявил о переходе 28-летнего форварда из «Брентфорда». Сообщалось, что сумма трансфера составила 40 млн евро.
По информации The Telegraph, в «Аль-Ахли» Тоуни будет получать около 400 тысяч фунтов в неделю после уплаты налогов. С учетом бонусов и дополнительных выплат зарплата форварда может доходить до 500 тысяч фунтов. Соглашение с саудовским клубом рассчитано на 4 года.
Отмечается, что в «Аль-Ахли» Тоуни станет одним из самых высокооплачиваемых английских игроков в мире – при этом в «Брентфорде» его зарплата составляла менее 50 тысяч фунтов в неделю.
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