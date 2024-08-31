Тоуни за 40 млн фунтов перешел в «Аль-Ахли» из «Брентфорда»
Айвен Тоуни уехал из АПЛ в Саудовскую Аравию.
«Аль-Ахли Джидда» объявил о переходе 28-летнего нападающего сборной Англии из «Брентфорда», не раскрыв деталей контракта.
Ранее сообщалось, что «Брентфорд» получит за Тоуни 40 млн фунтов.
Айвен выступал за «Брентфорд» с 2020 года. В прошлом сезоне форвард забил 4 гола в 17 матчах АПЛ.
Подробная статистика финалиста Евро-2024 в составе сборной Англии доступна здесь.
Изображение: x.com/ALAHLI_FC
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