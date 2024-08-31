Тоуни за 40 млн фунтов перешел в «Аль-Ахли» из «Брентфорда»

Айвен Тоуни уехал из АПЛ в Саудовскую Аравию.

« » объявил о переходе 28-летнего нападающего сборной Англии из « », не раскрыв деталей контракта.

Ранее сообщалось, что «Брентфорд» получит за Тоуни 40 млн фунтов.

выступал за «Брентфорд» с 2020 года. В прошлом сезоне форвард забил 4 гола в 17 матчах .

Подробная статистика финалиста Евро-2024 в составе сборной Англии доступна здесь.

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