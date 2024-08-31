Тоуни за 40 млн фунтов перешел в «Аль-Ахли» из «Брентфорда»

Теги Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия трансферы высшая лига Саудовская Аравия Брентфорд Аль-Ахли Джидда Айвен Тоуни деньги Футбол

Айвен Тоуни уехал из АПЛ в Саудовскую Аравию.

«Аль-Ахли Джидда» объявил о переходе 28-летнего нападающего сборной Англии из «Брентфорда», не раскрыв деталей контракта.

Ранее сообщалось, что «Брентфорд» получит за Тоуни 40 млн фунтов.

Айвен выступал за «Брентфорд» с 2020 года. В прошлом сезоне форвард забил 4 гола в 17 матчах АПЛ.

Подробная статистика финалиста Евро-2024 в составе сборной Англии доступна здесь.

Изображение: x.com/ALAHLI_FC

Материалы по теме

18 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Евгений Фельдман
не ожидал, что решит закончить так рано. наверно, решил обмануть букмекеров!
У него ЗП 1 млн в год (одна из самых низких в клубе) и ему 28 лет. Просто решил заработать на жизнь , грех осуждать.
+27
0
+27
нормально вы на пацана налетели, а ничего что он на копеешной зарплате (по меркам АПЛ) всю карьеру сидел? а ему в СА жирный контракт предложили, причем он не просто туда переходит, а он еще клубу жирную сумму принес за свой трансфер. кто ему еще бы такую ЗП в нынешнем положении насыпал? вот именно никто
+13
0
+13
Вообще ноль претензий. Уехал заработать денег, в Англию англичанин всегда может вернуться
+4
0
+4
Когда они пришли за Роналду, ты промолчал, подумаешь, забрали старика. Когда они пришли за Мане, Канте ты тоже молчал, подумаешь, их карьера уже на спаде. Сейчас они начали приходить за игроками в самом расцвете сил. И ты продолжаешь молчать. Но скоро они придут и за тобой, положат пять лямов в год и заберут и тебя. А заступиться уже будет некому((
+4
0
+4
не ожидал, что решит закончить так рано. наверно, решил обмануть букмекеров!
+6
-3
+3
Выбрал футбол 😂
+2
-2
0
Скорее всего в следующий сезон обратно в топ 5 попросится как многие
0
0
0
неплохой контракт для парня, который в 28 понял свой уровень. ошибался он или нет - узнаем через несколько лет, когда в чемпионшип будет переходить
0
0
0
Ответ Ilya Mukhachev
вот это он похерил карьеру
У него была долгая дисквалификация. Ему 28.
0
0
0
Ответ LIv93
Сотку же хотели за него, что случилось ?
Дисквалификация.
0
0
0
Ответ 13ыйРычагЛапорты
Дисквалификация.
Они уже после нее просили 100
0
0
0
Ответ LIv93
Сотку же хотели за него, что случилось ?
Арабам выгоднее отдавать
Те сразу деньги переводят
0
0
0
Ответ Тюменский медвежонок
нормально вы на пацана налетели, а ничего что он на копеешной зарплате (по меркам АПЛ) всю карьеру сидел? а ему в СА жирный контракт предложили, причем он не просто туда переходит, а он еще клубу жирную сумму принес за свой трансфер. кто ему еще бы такую ЗП в нынешнем положении насыпал? вот именно никто
После такой долгой дисквы его ни 1 топ не возьмёт.
+1
-1
0
Ответ 13ыйРычагЛапорты
После такой долгой дисквы его ни 1 топ не возьмёт.
Чел....ему 28. Какой топ? Что ты несешь?))))))))))
0
0
0
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Когда они пришли за Роналду, ты промолчал, подумаешь, забрали старика. Когда они пришли за Мане, Канте ты тоже молчал, подумаешь, их карьера уже на спаде. Сейчас они начали приходить за игроками в самом расцвете сил. И ты продолжаешь молчать. Но скоро они придут и за тобой, положат пять лямов в год и заберут и тебя. А заступиться уже будет некому((
Я готов
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий