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  • В Ла Лиге появится особый жест для судей при расистском поведении на стадионе – скрещенные руки. После 3-го предупреждения матчи не будут доигрывать
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В Ла Лиге появится особый жест для судей при расистском поведении на стадионе – скрещенные руки. После 3-го предупреждения матчи не будут доигрывать

В Ла Лиге появится особый жест, сигнализирующий о проявлениях расизма.

В случае обнаружения проявлений расизма или после жалобы игрока или координатора службы безопасности судья матча сможет показать особый жест со скрещенными руками.

При первой демонстрации жеста арбитром матч будет приостановлен с предупреждением по громкой связи стадиона. Если расистское поведение на стадионе продолжится, игра будет остановлена, а команды уйдут с поля в раздевалке. После третьего сигнала судья вместе с координаторами службы безопасности принимают решение о полной остановке матча.

Соответствующие поправки будут внесены в протокол действий при дискриминационном поведении и будут действовать во всех турнирах под эгидой Королевской федерации футбола Испании.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт Ла Лиги
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происшествия
logoсудьи
Федерация футбола Испании
logoВинисиус Жуниор
правила
расизм
дискриминация
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