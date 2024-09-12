В Ла Лиге появится особый жест для судей при расистском поведении на стадионе – скрещенные руки. После 3-го предупреждения матчи не будут доигрывать
В Ла Лиге появится особый жест, сигнализирующий о проявлениях расизма.
В случае обнаружения проявлений расизма или после жалобы игрока или координатора службы безопасности судья матча сможет показать особый жест со скрещенными руками.
При первой демонстрации жеста арбитром матч будет приостановлен с предупреждением по громкой связи стадиона. Если расистское поведение на стадионе продолжится, игра будет остановлена, а команды уйдут с поля в раздевалке. После третьего сигнала судья вместе с координаторами службы безопасности принимают решение о полной остановке матча.
Соответствующие поправки будут внесены в протокол действий при дискриминационном поведении и будут действовать во всех турнирах под эгидой Королевской федерации футбола Испании.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт Ла Лиги
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости