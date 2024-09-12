В Ла Лиге появится особый жест для судей при расистском поведении на стадионе – скрещенные руки. После 3-го предупреждения матчи не будут доигрывать

В Ла Лиге появится особый жест, сигнализирующий о проявлениях расизма.

В случае обнаружения проявлений расизма или после жалобы игрока или координатора службы безопасности судья матча сможет показать особый жест со скрещенными руками.

При первой демонстрации жеста арбитром матч будет приостановлен с предупреждением по громкой связи стадиона. Если расистское поведение на стадионе продолжится, игра будет остановлена, а команды уйдут с поля в раздевалке. После третьего сигнала судья вместе с координаторами службы безопасности принимают решение о полной остановке матча.

Соответствующие поправки будут внесены в протокол действий при дискриминационном поведении и будут действовать во всех турнирах под эгидой Королевской федерации футбола Испании .