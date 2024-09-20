Пономарев о Семаке и Романцеве: «Трудно сказать, кто сильнее как тренер. «Зенит» может варьировать состав как угодно, прекрасная селекция, а в «Спартаке» не было иностранцев»

Владимиру Пономареву предложили сравнить Сергея Семака и Олега Романцева.

«Очень трудно сказать, кто сильнее как тренер, Романцев или Семак.

Сейчас «Зенит » идет на первом месте, но у клуба прекрасная селекция. Семак может варьировать состав как угодно. У Романцева не было иностранцев в команде.

Лично мне больше нравился «Спартак » Романцева, когда в команде играли одни российские футболисты», – отметил бывший защитник ЦСКА.