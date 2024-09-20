Пономарев о Семаке и Романцеве: «Трудно сказать, кто сильнее как тренер. «Зенит» может варьировать состав как угодно, прекрасная селекция, а в «Спартаке» не было иностранцев»
Владимиру Пономареву предложили сравнить Сергея Семака и Олега Романцева.
«Очень трудно сказать, кто сильнее как тренер, Романцев или Семак.
Сейчас «Зенит» идет на первом месте, но у клуба прекрасная селекция. Семак может варьировать состав как угодно. У Романцева не было иностранцев в команде.
Лично мне больше нравился «Спартак» Романцева, когда в команде играли одни российские футболисты», – отметил бывший защитник ЦСКА.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
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