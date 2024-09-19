Мостовой о Семаке: «Ну признали лучшим тренером. А кого? Если бы «Зенит» тренировал кто-то другой, кто выиграл бы трофей, признали бы его. У меня претендентом был Ивич»
Ранее тренера «Зенита» признали лучшим тренером России в сезоне-2023/24 по версии РФС, а сам клуб – лучшей командой сезона.
«Я был одним из первых, кто сказал, что петербуржцы будут буксовать в прошлом сезоне. Никто мне тогда не верил – мол, как такое может быть вообще. Я даже предугадал, что интрига сохранится до последнего тура. Конечно, не ожидал именно такой развязки, но говорил: «Зенит» точно не станет чемпионом за четыре-пять туров до окончания РПЛ. И по итогу все говорили о моей правоте. Я просто знал, что так будет, и совершенно не удивлен.
Ну признали Семака лучшим тренером. А кого? Если бы команду тренировал не Сергей Богданович, а кто-то другой, кто также бы выиграл с командой трофей, признали бы его. По логике же так. Марцел Личка должен был стать чемпионом с «Динамо», но не стал.
Но, если честно, у меня главным претендентом был Владимир Ивич. С ним «Краснодар» долгое время шел на первом месте. Правда, потом его убрали, и причины нам непонятны до сих пор», – сказал бывший полузащитник «Сельты» и сборной России.
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