Семак о борьбе за титул РПЛ: «Со стороны кажется, что «Зениту» легко – у меня нет такого впечатления. У «Динамо» есть шансы»
Легенды «Зенита» и ЦСКА сегодня сыграли (1:3) в матче памяти Павла Садырина. Игра Лиги Ставок Лиги Легенд прошла на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге. Сергей Семак ответил на вопросы журналистов после этого матча.
– Как думаете, как закончится чемпионат? Можете назвать первые три места?
– Вы имеете ввиду матчи Лиги Легенд (смеется)? Но если судить по счету после первого тайма, то ЦСКА на первом месте. Там еще сильная команда есть у «Спартака». «Зениту» нужно немного прибавить.
– Кажется, что у «Динамо» нет шансов в тройку войти.
– И у «Динамо» есть шансы. У них есть прекрасное поколение и молодых, и не совсем молодых игроков. У нас очень много интересных команд.
– Но вряд ли стоит ожидать упорной борьбы, как в прошлом сезоне?
– А почему вы так думаете? Не знаю, у меня нет такого впечатления. У нас каждый сезон складывается по‑своему. Это со стороны кажется, что легко.
Некоторые ребята приезжают к нам на стажировку и, находясь внутри, видят те проблемы и задачи, которые у нас бывают. И тогда у них меняется мнение. А со стороны кажется, что это легко. Но наше дело – работать, – сказал главный тренер «Зенита».
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