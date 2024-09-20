Семак о борьбе за титул РПЛ: «Со стороны кажется, что «Зениту» легко – у меня нет такого впечатления. У «Динамо» есть шансы»

Сергей Семак не считает, что «Зениту» будет легко в борьбе за титул в Мир РПЛ.

Легенды «Зенита» и ЦСКА сегодня сыграли (1:3) в матче памяти Павла Садырина. Игра Лиги Ставок Лиги Легенд прошла на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге. Сергей Семак ответил на вопросы журналистов после этого матча.

– Как думаете, как закончится чемпионат? Можете назвать первые три места?

– Вы имеете ввиду матчи Лиги Легенд (смеется)? Но если судить по счету после первого тайма, то ЦСКА на первом месте. Там еще сильная команда есть у «Спартака ». «Зениту » нужно немного прибавить.

– Кажется, что у «Динамо» нет шансов в тройку войти.

– И у «Динамо» есть шансы. У них есть прекрасное поколение и молодых, и не совсем молодых игроков. У нас очень много интересных команд.

– Но вряд ли стоит ожидать упорной борьбы, как в прошлом сезоне?

– А почему вы так думаете? Не знаю, у меня нет такого впечатления. У нас каждый сезон складывается по‑своему. Это со стороны кажется, что легко.

Некоторые ребята приезжают к нам на стажировку и, находясь внутри, видят те проблемы и задачи, которые у нас бывают. И тогда у них меняется мнение. А со стороны кажется, что это легко. Но наше дело – работать, – сказал главный тренер «Зенита».