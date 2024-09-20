Алип о Семаке: «Может жестко напихать, но без мата – первый раз такое вижу. Богданыч вообще не матерится»
Нуралы Алип заявил, что Сергей Семак не использует нецензурную лексику.
– Со стороны Семак – человек спокойный, интеллигентный, он не выглядит как тот, кто может прямо накачать.
– Я первый раз вижу, когда человек ругается, но не матерится (смеется). Богданыч вообще же не матерится.
Он может напихать тебе жестко за игровой момент, но без мата.
– А он на «вы» или на «ты»?
– На «ты». Но без матов. Я сам удивился. Ведь когда злость, по-любому ругаешься, – сказал защитник «Зенита».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ютуб-канал «СБГ Шоу»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости