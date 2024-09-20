Алип о Семаке: «Может жестко напихать, но без мата – первый раз такое вижу. Богданыч вообще не матерится»

Нуралы Алип заявил, что Сергей Семак не использует нецензурную лексику.

– Со стороны Семак – человек спокойный, интеллигентный, он не выглядит как тот, кто может прямо накачать.

– Я первый раз вижу, когда человек ругается, но не матерится (смеется). Богданыч вообще же не матерится.

Он может напихать тебе жестко за игровой момент, но без мата.

– А он на «вы» или на «ты»?

– На «ты». Но без матов. Я сам удивился. Ведь когда злость, по-любому ругаешься, – сказал защитник «Зенита ».