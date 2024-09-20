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  • Гюндоган об «Арсенале»: «Больше похож на «Сити» по стилю игры, чем «Ливерпуль» Клоппа. Влияние Пепа на Артету огромно, так будет и со мной, если стану тренером»
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Гюндоган об «Арсенале»: «Больше похож на «Сити» по стилю игры, чем «Ливерпуль» Клоппа. Влияние Пепа на Артету огромно, так будет и со мной, если стану тренером»

Илкай Гюндоган сравнил игру «Манчестер Сити» и «Арсенала».

«Это немного другое соперничество по сравнению с «Ливерпулем». Из-за стиля игры команд. «Арсенал» намного больше похож на то, как играем мы, чем «Ливерпуль» Клоппа был когда-либо.

Микель [Артета] отлично знает этот клуб, игроков, руководство. Он работал с Пепом, и влияние Пепа на Микеля огромное. То же самое будет и со мной, если я когда-нибудь стану тренером. Пеп окажет огромное влияние на то, как я буду строить игру своих команд.

Это делает соперничество другим по сравнению с «Ливерпулем» Клоппа. Трудно сказать, что легче, но в этом новом соперничестве обе команды очень хорошо знают друг друга и будут готовы друг к другу. Тот, кто лучше выполнит маленькие, но важные детали, окажется сильнейшим. Все решают мелочи.

С Клоппом и «Ливерпулем» это была совсем другая игра – более напряженная, были сложные моменты, которые сильно влияли на исход [матча]», – сказал хавбек «Манчестер Сити».

22 сентября «Сити» примет «Арсенал» в матче 5-го тура АПЛ. Игра начнется в 18:30 по московскому времени. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Daily Mail
logoЛиверпуль
logoМикель Артета
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoЮрген Клопп
logoАрсенал
logoИлкай Гюндоган
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