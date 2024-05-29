Алонсо – лучший тренер сезона по версии Goal. Анчелотти – 2-й, Гасперини – 3-й, Гвардиола – 13-й, Артета – 17-й

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Хаби Алонсо признан лучшим тренером сезона по версии Goal.

Портал Goal составил рейтинг лучших тренеров сезона-2023/24 в Европе. Первую строчку занял Алонсо, возглавляющий «Байер» – под его руководством команда выиграла чемпионат и Кубок Германии, а также дошла до финала Лиги Европы.

Весь список выглядит так:

1. Хаби Алонсо («Байер»);

2. Карло АнчелоттиРеал»);

3. Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»);

4. Эрик Руа («Брест»);

5. Себастиан Хенесс («Штутгарт»);

6. Кристиан Ильцер («Штурм»);

7. Тиаго Мотта («Болонья»);

8. Рубен Аморим («Спортинг»);

9. Симоне Индзаги («Интер»);

10. Мичел Санчес («Жирона»);

11. Унаи Эмери («Астон Вилла»);

12. Ники Хайен («Брюгге»);

13. Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»);

14. Петер Бос (ПСВ);

15. Киран Маккенна («Ипсвич»);

16. Франк Шмидт («Хайденхайм»);

17. Микель Артета («Арсенал»);

18. Юрген Клопп («Ливерпуль»);

19. Арне Слот («Фейеноорд»);

20. Эдин Терзич («Боруссия» Дортмунд);

21. Бо Хенриксен («Майнц»). 

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31 комментарий
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Что-то Гвардиолу совсем занизили
+43
-5
+38
Ну да, выиграть плей-офф чемпионата Бельгии или Австрии – тут, конечно, больше тренерской мысли надо, чем победить в АПЛ 4-й раз подряд
+30
-2
+28
3. Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»)
20. Эдин Терзич («Боруссия» Дортмунд)

Гасперини отдали третью строчку, очевидно, за победу в ЛЕ.
А что, ну если вдруг, Боруссия возьмёт ЛЧ. Рейтинг перепишут?
+19
-2
+17
Ответ AstaAsta
Что-то Гвардиолу совсем занизили
Да, особенно с учётом того, что Реал их прошёл только по пенальти, и почти весь второй матч отбивался
+25
-13
+12
Ответ Папа Футбола
Гасперини разнес Клоппа на Энфилде и непобедимый Байер в финале, 3-е место более чем заслуженно.
Дак Терзич до финала ЛЧ дошёл выбив ПСЖ и Атлетов, при том же 5ом месте в своём чемпе
+13
-2
+11
Выиграть АПЛ — это дело обыденное и явно недостаточное, чтоб попасть даже в 10-ку.
+7
-1
+6
Очередное доказательство, что рейтинги эти все - бред..
+5
0
+5
Ответ Aleksey Yashin
3. Джан Пьеро Гасперини («Аталанта») 20. Эдин Терзич («Боруссия» Дортмунд) Гасперини отдали третью строчку, очевидно, за победу в ЛЕ. А что, ну если вдруг, Боруссия возьмёт ЛЧ. Рейтинг перепишут?
Гасперини разнес Клоппа на Энфилде и непобедимый Байер в финале, 3-е место более чем заслуженно.
+14
-9
+5
Ответ Николай Бойко
Да, особенно с учётом того, что Реал их прошёл только по пенальти, и почти весь второй матч отбивался
Почти два матча отбивался, думаю более точно будет
+16
-12
+4
без 7Хаг этот рейтинг равен к нулю
+3
0
+3
Ответ Aleksey Yashin
3. Джан Пьеро Гасперини («Аталанта») 20. Эдин Терзич («Боруссия» Дортмунд) Гасперини отдали третью строчку, очевидно, за победу в ЛЕ. А что, ну если вдруг, Боруссия возьмёт ЛЧ. Рейтинг перепишут?
Да и выход в финал ЛЧ с андердогом куда ценнее, чем победа в ЛЕ с одним из фаворитов
+2
0
+2
Всё неоднозначно
+3
-1
+2
А где Мостовой?
+1
0
+1
Если я не ошибаюсь, на этом портале победителя номинации определяют болельщики со всего мира, посредством интернет-голосования.
Насколько я помню, именно этот сайт однажды признал Акинфеева лучшим вратарем мира.
+1
0
+1
Ответ JuVero
Так БД повезло конкретно, она ни разу сильнее не выглядела ни Атлетико, ни тем более ПСЖ.
Атлетов вполне норм прошли, дак и Аталанта в своём чемпе не выглядела машиной, и унылому Юве в кубке проиграли, и ЛЧ это не ЛЕ, я не пытаюсь тут доказать что Терзич крут, в реальности как раз наоборот, но корреляция какая никакая должна уж быть между Гасперини и Терзичем. Боруссия по фарту ещё и финал может выиграть.
+1
0
+1
Ответ Ded Delvin
Дак Терзич до финала ЛЧ дошёл выбив ПСЖ и Атлетов, при том же 5ом месте в своём чемпе
Так БД повезло конкретно, она ни разу сильнее не выглядела ни Атлетико, ни тем более ПСЖ.
+2
-1
+1
Ответ AstaAsta
Что-то Гвардиолу совсем занизили
Потому что наконец-то люди начали понимать, что с таким составом даже Мостовой с лицензией Pro будет АПЛ брать и ЛЧ чаще чем Пеп.
+3
-2
+1
Ответ Hi Hi
В первом матче абсолютное равенство по xG и голевым моментам, сити все свои голы забили на шару из за пределов штрафной
А Реал свои голы как забил?)) 1-й гол-рикошет от Диаша, 2-й гол- гол с отскоком от Ортеги, 3-й гол- удар Вальверде с лета( тут-да, забил на классе, как и Фоден свой гол) Фоден в этом сезоне забил много голов из-за пределов штрафной. Так что, "шарой" это точно не назвать.
+1
0
+1
Ответ Aleksey Yashin
3. Джан Пьеро Гасперини («Аталанта») 20. Эдин Терзич («Боруссия» Дортмунд) Гасперини отдали третью строчку, очевидно, за победу в ЛЕ. А что, ну если вдруг, Боруссия возьмёт ЛЧ. Рейтинг перепишут?
Плюс финал кубка Италии, плюс минимум 4, а возможно и 3 место в чемпионате с командой по ресурсам в разы меньшим, чем даже таже Боруссия
0
0
0
Ответ ягодицы ямаля
Реал в финале ЛЧ, друг. Все?
Челси в 2012 году тоже был в финале, но до этого был феерический отскок от бчк, друг. Всё?
+1
-1
0
Ответ Ринат Толеков
Почти два матча отбивался, думаю более точно будет
В первом матче абсолютное равенство по xG и голевым моментам, сити все свои голы забили на шару из за пределов штрафной
+2
-2
0
Ответ Николай Бойко
Да, особенно с учётом того, что Реал их прошёл только по пенальти, и почти весь второй матч отбивался
Реал в финале ЛЧ, друг. Все?
+4
-4
0
В первой десятке 4 итальянца. Недавно тут кто-то рассказывал, что из итальянских тренеров в топе только Папа Карло
0
0
0
Алонсо однозначно номер один в этом сезоне. Всё остальное от лукового... Как и ЗМ
0
0
0
Ну странный рейтинг в контексте Англии. Артета явно должен быть на расстоянии от Клоппа, который прям кошмарно провел конец сезона. Пеп ниже Аморима) Ну только за Маккенну можно порадоваться. Заслужил оказаться в топ-20
0
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0
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