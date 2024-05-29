Алонсо – лучший тренер сезона по версии Goal. Анчелотти – 2-й, Гасперини – 3-й, Гвардиола – 13-й, Артета – 17-й

Хаби Алонсо признан лучшим тренером сезона по версии Goal.

Портал Goal составил рейтинг лучших тренеров сезона-2023/24 в Европе. Первую строчку занял Алонсо, возглавляющий « » – под его руководством команда выиграла чемпионат и Кубок Германии, а также дошла до финала Лиги Европы.

Весь список выглядит так:

1. («Байер»);

2. (« »);

3. Джан Пьеро («Аталанта»);

4. Эрик Руа («Брест»);

5. Себастиан Хенесс («Штутгарт»);

6. Кристиан Ильцер («Штурм»);

7. Тиаго Мотта («Болонья»);

8. Рубен Аморим («Спортинг»);

9. Симоне Индзаги («Интер»);

10. Мичел Санчес («Жирона»);

11. Унаи Эмери («Астон Вилла»);

12. Ники Хайен («Брюгге»);

13. Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»);

14. Петер Бос (ПСВ);

15. Киран Маккенна («Ипсвич»);

16. Франк Шмидт («Хайденхайм»);

17. Микель Артета («Арсенал»);

18. Юрген Клопп («Ливерпуль»);

19. Арне Слот («Фейеноорд»);

20. Эдин Терзич («Боруссия» Дортмунд);

21. Бо Хенриксен («Майнц»).