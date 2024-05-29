Алонсо – лучший тренер сезона по версии Goal. Анчелотти – 2-й, Гасперини – 3-й, Гвардиола – 13-й, Артета – 17-й
Хаби Алонсо признан лучшим тренером сезона по версии Goal.
Портал Goal составил рейтинг лучших тренеров сезона-2023/24 в Европе. Первую строчку занял Алонсо, возглавляющий «Байер» – под его руководством команда выиграла чемпионат и Кубок Германии, а также дошла до финала Лиги Европы.
Весь список выглядит так:
1. Хаби Алонсо («Байер»);
2. Карло Анчелотти («Реал»);
3. Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»);
4. Эрик Руа («Брест»);
5. Себастиан Хенесс («Штутгарт»);
6. Кристиан Ильцер («Штурм»);
7. Тиаго Мотта («Болонья»);
8. Рубен Аморим («Спортинг»);
9. Симоне Индзаги («Интер»);
10. Мичел Санчес («Жирона»);
11. Унаи Эмери («Астон Вилла»);
12. Ники Хайен («Брюгге»);
13. Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»);
14. Петер Бос (ПСВ);
15. Киран Маккенна («Ипсвич»);
16. Франк Шмидт («Хайденхайм»);
17. Микель Артета («Арсенал»);
18. Юрген Клопп («Ливерпуль»);
19. Арне Слот («Фейеноорд»);
20. Эдин Терзич («Боруссия» Дортмунд);
21. Бо Хенриксен («Майнц»).
20. Эдин Терзич («Боруссия» Дортмунд)
Гасперини отдали третью строчку, очевидно, за победу в ЛЕ.
А что, ну если вдруг, Боруссия возьмёт ЛЧ. Рейтинг перепишут?
Насколько я помню, именно этот сайт однажды признал Акинфеева лучшим вратарем мира.