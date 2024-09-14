Гвардиола о «Ливерпуле»: «Из-за Слота приходится смотреть их чаще, Клоппа я знал лучше. Сейчас я обленился – когда был моложе, просматривал больше матчей»
Пеп Гвардиола заявил, что стал больше смотреть «Ливерпуль» из-за Арне Слота.
«Когда я играю с новым клубом в Лиге чемпионов, о котором ничего не знаю, я изучаю его намного больше, чем, например, «Арсенал». Конечно, я много смотрю «Арсенал», но Микель тренирует их уже четыре или пять лет.
А до этого был Юрген Клопп и его «Ливерпуль». Теперь мне нужно смотреть больше матчей «Ливерпуля» из-за Арне. Я не знаю точно, что они делают. Но с Юргеном мы лучше знали друг друга.
Когда я был моложе, я смотрел намного больше матчей, чем сейчас. Я обленился. Думаю, я без особых проблем вижу, что хотят сделать соперники.
Я стараюсь выбрать правильный момент, чтобы показать это своим игрокам и убедить их в том, что нужно сделать, чтобы победить», – сказал главный тренер «Сити» в интервью Sky Sports.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: This is Anfield
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