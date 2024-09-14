  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гвардиола о «Ливерпуле»: «Из-за Слота приходится смотреть их чаще, Клоппа я знал лучше. Сейчас я обленился – когда был моложе, просматривал больше матчей»
3

Гвардиола о «Ливерпуле»: «Из-за Слота приходится смотреть их чаще, Клоппа я знал лучше. Сейчас я обленился – когда был моложе, просматривал больше матчей»

Пеп Гвардиола заявил, что стал больше смотреть «Ливерпуль» из-за Арне Слота.

«Когда я играю с новым клубом в Лиге чемпионов, о котором ничего не знаю, я изучаю его намного больше, чем, например, «Арсенал». Конечно, я много смотрю «Арсенал», но Микель тренирует их уже четыре или пять лет.

А до этого был Юрген Клопп и его «Ливерпуль». Теперь мне нужно смотреть больше матчей «Ливерпуля» из-за Арне. Я не знаю точно, что они делают. Но с Юргеном мы лучше знали друг друга.

Когда я был моложе, я смотрел намного больше матчей, чем сейчас. Я обленился. Думаю, я без особых проблем вижу, что хотят сделать соперники.

Я стараюсь выбрать правильный момент, чтобы показать это своим игрокам и убедить их в том, что нужно сделать, чтобы победить», – сказал главный тренер «Сити» в интервью Sky Sports.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: This is Anfield
logoЛиверпуль
logoМикель Артета
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoЮрген Клопп
logoАрсенал
logoПеп Гвардиола
logoАрне Слот
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гвардиола считает, что потерявший друга Холанд в лучшей форме за период в «Сити»: «Он потрясающее оружие. Надо быть сильным, на 90 минут забывать о личной жизни, если она бьет тебя в лицо»
3сегодня, 19:50
Пеп о 2:1 с «Брентфордом»: «Я недоволен – ждал хет-трик. «Сити» повезло с отскоком, было очень тяжело»
4сегодня, 18:01
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Мбаппе после гола «Сосьедаду»: «Чувствую себя лучше с каждым матчем. Рад, что играю с Винисиусом, он многое сделал для «Реала». Дебют в ЛЧ будет важен, я здесь ради таких вечеров»
112 минут назад
МЛС. «Атланта» Миранчука примет «Нэшвилл», «Интер Майами» Месси сыграет с «Филадельфией»
425 минут назад
Анчелотти впервые в карьере не проигрывает 32 матча. Прежний рекорд был в «Реале»-2013/14
126 минут назад
Анчелотти о 2:0 с «Сосьедадом»: «Реал», возможно, не заслуживал победы, соперник играл очень хорошо. Нам пришлось идти на жертвы в трудные моменты, и я это ценю»
636 минут назад
Винисиус приложил палец к губам, забив «Сосьедаду». Миятович назвал это провокацией: «Зачем ты так делаешь?»
4155 минут назад
Экс-арбитр Бурруль о наступе Арамбуру на ногу Винисиусу: «Он не влияет на ход игры. Это не пенальти»
3358 минут назадФото
Санчо ассистировал Нкунку в первом матче после перехода в «Челси» из «МЮ»
25сегодня, 20:59
«Реал» впервые пробил 4 пенальти в 5 турах Ла Лиги. Винисиус и Мбаппе забили по два раза
49сегодня, 20:59
Чемпионат Англии. «Челси» одолел «Борнмут» в гостях, «Ливерпуль» проиграл «Ноттингему», «Ман Сити» победил «Брентфорд», «МЮ» разгромил «Саутгемптон»
448сегодня, 20:58
Чемпионат Испании. «Реал» обыграл «Сосьедад» Захаряна, «Севилья» одолела «Хетафе»
297сегодня, 20:55
Ко всем новостям
Последние новости
Мерсон назвал игру «Ливерпуля» Слота скучной: «Команды Клоппа атакуют с невероятной скоростью – 100 миль в час. Сегодня она показалась медленной»
4 минуты назад
Фонсека о 4:0 с «Венецией»: «Милан» всегда находится под давлением из-за необходимости побеждать. Уже думаю о матчах с «Ливерпулем» и «Интером», нужно показать хорошие результаты в обеих играх»
13 минут назад
Ираола о 0:1 с «Челси»: «Борнмут» создал больше моментов, они владели мячом, но это было неопасно. Нужно было наказывать их, расстроен результатом»
15 минут назад
Альгуасиль о 0:2 с «Реалом»: «Сосьедад» был лучше, мы разочарованы. Великолепный матч против лучшей команды Ла Лиги и одной из лучших в мире»
324 минуты назад
Мареска об 1:0 с «Борнмутом»: «В первом тайме «Челси» было сложно, во втором мы играли намного лучше. Санчо сделал именно то, чего мы от него ожидали»
25 минут назад
Агент Файе об интересе «МЮ»: «Микаил не был основным в «Барсе» – так какой смысл, если он не стал бы основным и в «Юнайтед»? Развития бы не было»
32 минуты назад
Ван де Бек об «МЮ»: «Ничего хорошего от этого перехода не вышло для обеих сторон. Но я не скажу ни одного плохого слова о клубе»
335 минут назад
Галактионов о Батракове как звезде российского футбола: «Я за то, чтобы СМИ освещали наших игроков, но без таких эпитетов. Молодое поколение подвержено каким-то «шараханиям»
39 минут назад
Тен Хаг о критике де Лигта: «У него была непростая предсезонка, он поехал в сборную, не набрав форму. У Маттейса сильный характер, он справится и вернется на прежний уровень»
148 минут назад
14 желтых было показано в игре «Челси» и «Борнмута» – рекорд АПЛ по карточкам в одном матче
749 минут назад