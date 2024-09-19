Колосков о словах Глушенкова о сборной: «Это говорит лишь о недалеком уме: и так не играет, но заявляет, что и не хочет»
Полузащитник «Зенита» в интервью Нобелю Арустамяну заявил, что матчи национальной командой с Вьетнамом его не мотивируют. По словам футболиста, вместо этого он лучше будет тренироваться в клубе с Клаудиньо, Барриосом и Кассьерой.
«Начать надо с того, что в сборную его никто и не приглашал.
Вот если бы вызывали, а он бы говорил, что ему неинтересно, это один случай. А тут человек в сборной и так не играет, но заявляет, что и не хочет. Это говорит лишь о недалеком уме.
Конфликт с Карпиным? Ничего об этом не знаю, не был свидетелем их встреч и разговоров. Свое мнение о высказываниях Глушенкова я озвучил», – сказал почетный президент РФС.
Глушенков об игре сборной с Вьетнамом: «Интереснее с бразильцами «Зенита» потренироваться. Так же отношусь к товарищеским играм клуба – можно получить травму, а потом курить на трибуне»
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