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  • Мостовой о словах Глушенкова про сборную: «Я бы его даже похвалил, правду же сказал. С Вьетнамом и Таиландом я или сам Карпин может выйти, хуже не будет. Сейчас вызывают всех подряд»
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Мостовой о словах Глушенкова про сборную: «Я бы его даже похвалил, правду же сказал. С Вьетнамом и Таиландом я или сам Карпин может выйти, хуже не будет. Сейчас вызывают всех подряд»

Александр Мостовой поддержал позицию Максима Глушенкова насчет сборной России.

– Акцент в его высказывании был сделан на играх против команд уровня Таиланда и Вьетнама, а не на том, что он не видит смысла в матчах сборной России. Я о том же самом говорил около трех недель назад, когда было объявлено о встречах с этими командами.

– Закрывает ли это заявление дорогу в сборную?

– Нет конечно, почему? Он все правильно сказал, того же мнения придерживается каждый второй человек в сборной, просто они вслух этого не говорят. А он сказал, и ничего страшного – он же правду сказал.

Если бы я был тренером сборной, то такое заявление никак бы не повлияло на его будущее в команде. Я бы его даже похвалил.

Да и с кем сейчас играть? С Вьетнамом и Таиландом? На эти матчи я или сам Карпин может выйти, хуже не будет. Это даже не имеет смысла обсуждать.

Сейчас вообще не важно, будет он вызываться или нет, вызывают всех подряд. Раньше майку сборной надо было заслужить, а сейчас у нас все вокруг игроки сборной. Бывает, слышишь фамилию футболиста какого-нибудь и удивляешься, что он тоже игрок сборной. Как так? Кто это? – отметил бывший полузащитник сборной России.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ТАСС
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoАлександр Мостовой
logoВалерий Карпин
logoСборная Таиланда по футболу
logoСборная Вьетнама по футболу
ТАСС
logoМаксим Глушенков
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