Валерий Овчинников о словах Глушенкова про сборную: «25 лет, а ума нет. Думаю, Карпин больше его никогда не позовет»
Полузащитник «Зенита» в интервью Нобелю Арустамяну заявил, что матчи национальной командой с Вьетнамом его не мотивируют. По словам футболиста, вместо этого он лучше будет тренироваться в клубе с Клаудиньо, Барриосом и Кассьерой.
«Этот мальчик перепутал все. Что такое сборная и что такое Клаудиньо. Больше ничего про него не знаю. Вообще нельзя так о сборной России высказываться. Он вообще все перепутал! Думаю, Валерий Георгиевич больше его в сборную России никогда не позовет – не только со сломанной рукой, но даже с двумя здоровыми ногами.
У Глушенкова репутации в сборной нет. 25 лет, а ума нет, что сделать», – цитирует бывшего тренера нижегородского «Локомотива» Валерия Овчинникова Legalbet.
Глушенков об игре сборной с Вьетнамом: «Интереснее с бразильцами «Зенита» потренироваться. Так же отношусь к товарищеским играм клуба – можно получить травму, а потом курить на трибуне»
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