Валерий Овчинников о словах Глушенкова про сборную: «25 лет, а ума нет. Думаю, Карпин больше его никогда не позовет»

Валерий Овчинников отреагировал на слова Максима Глушенкова о сборной России.

Полузащитник «Зенита» в интервью Нобелю Арустамяну заявил, что матчи национальной командой с Вьетнамом его не мотивируют. По словам футболиста, вместо этого он лучше будет тренироваться в клубе с Клаудиньо , Барриосом и Кассьерой.

«Этот мальчик перепутал все. Что такое сборная и что такое Клаудиньо. Больше ничего про него не знаю. Вообще нельзя так о сборной России высказываться. Он вообще все перепутал! Думаю, Валерий Георгиевич больше его в сборную России никогда не позовет – не только со сломанной рукой, но даже с двумя здоровыми ногами.

У Глушенкова репутации в сборной нет. 25 лет, а ума нет, что сделать», – цитирует бывшего тренера нижегородского «Локомотива» Валерия Овчинникова Legalbet.

Глушенков об игре сборной с Вьетнамом: «Интереснее с бразильцами «Зенита» потренироваться. Так же отношусь к товарищеским играм клуба – можно получить травму, а потом курить на трибуне»