Трушечкин и Меламед прокомментируют ЦСКА – «Зенит» на «Матч ТВ», Шнякин будет работать на матче «Краснодара» с «Ростовом», Генич и Дурасов – на «Динамо» – «Ахмат»
На матче ЦСКА с «Зенитом» будут работать комментаторы «Матч ТВ» Роман Трушечкин и Михаил Меламед.
Полностью список назначений выглядит следующим образом:
13 сентября (пятница)
«Рубин» – «Крылья Советов» – Роман Титов, Петр Коптев («Матч Премьер», 20:05);
14 сентября (суббота)
«Оренбург» – «Локомотив» – Артем Шмельков («Матч Премьер», 11:50);
«Факел» – «Пари НН» – Дмитрий Жичкин, Владислав Будлянский («Матч Премьер», 14:05);
ЦСКА – «Зенит» – Роман Трушечкин, Михаил Меламед («Матч ТВ», «Матч Премьер», 15:30);
«Краснодар» – «Ростов» – Дмитрий Шнякин («Матч Премьер», 18:50);
15 сентября (воскресенье)
«Динамо» Москва – «Ахмат» – Константин Генич, Сергей Дурасов («Матч ТВ», «Матч Премьер», 14:05);
«Акрон» – «Химки» – Александр Аксенов, Петр Коптев («Матч Премьер», 16:15);
«Динамо» Махачкала – «Спартак» – Михаил Моссаковский («Матч Премьер», 18:50).
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