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  • Трушечкин и Меламед прокомментируют ЦСКА – «Зенит» на «Матч ТВ», Шнякин будет работать на матче «Краснодара» с «Ростовом», Генич и Дурасов – на «Динамо» – «Ахмат»
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Трушечкин и Меламед прокомментируют ЦСКА – «Зенит» на «Матч ТВ», Шнякин будет работать на матче «Краснодара» с «Ростовом», Генич и Дурасов – на «Динамо» – «Ахмат»

Стали известны комментаторы матчей 8-го тура Мир РПЛ.

На матче ЦСКА с «Зенитом» будут работать комментаторы «Матч ТВ» Роман Трушечкин и Михаил Меламед.

Полностью список назначений выглядит следующим образом:

13 сентября (пятница)

«Рубин» – «Крылья Советов» – Роман Титов, Петр Коптев («Матч Премьер», 20:05);

14 сентября (суббота)

«Оренбург» – «Локомотив» – Артем Шмельков («Матч Премьер», 11:50);

«Факел» – «Пари НН» – Дмитрий Жичкин, Владислав Будлянский («Матч Премьер», 14:05);

ЦСКА – «Зенит» – Роман Трушечкин, Михаил Меламед («Матч ТВ», «Матч Премьер», 15:30);

«Краснодар» – «Ростов» – Дмитрий Шнякин («Матч Премьер», 18:50);

15 сентября (воскресенье)

«Динамо» Москва – «Ахмат» – Константин Генич, Сергей ДурасовМатч ТВ», «Матч Премьер», 14:05);

«Акрон» – «Химки» – Александр Аксенов, Петр Коптев («Матч Премьер», 16:15);

«Динамо» Махачкала – «Спартак» – Михаил Моссаковский («Матч Премьер», 18:50).

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoЦСКА
logoЛокомотив
logoЗенит
logoКрылья Советов
logoРостов
logoХимки
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logoДинамо Москва
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logoФакел
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logoКонстантин Генич
logoКраснодар
logoРоман Трушечкин
Роман Титов
logoАртем Шмельков
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Александр Аксенов
logoПари НН
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logoМатч ТВ
logoАкрон
logoДинамо Махачкала
logoСергей Дурасов
logoДмитрий Жичкин
logoМихаил Меламед
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