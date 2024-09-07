Семак, Мусаев, Галактионов, Станкович, Николич, Личка претендуют на приз лучшему тренеру РПЛ в июле и августе

Определены претенденты на приз лучшему тренеру Мир РПЛ в июле и августе.

На награду номинированы 6 специалистов.

, « » (17 очков, 7 матчей, 1-е место);

, « » (15 очков, 7 матчей, 2-е место);

, «Локомотив» (15 очков, 7 матчей, 3-е место);

Деян Станкович, «Спартак» (14 очков, 7 матчей, 4-е место);

Марко Николич, ЦСКА (13 очков, 7 матчей, 5-е место);

Марцел Личка, «Динамо» (13 очков, 7 матчей, 6-е место).

В голосование принимают участие эксперты РПЛ, эксперты «Матч Премьер» и болельщики. Для победы в номинации претендент должен победить минимум в двух голосованиях из трех. В случае равенства между номинантами лучшим признается победитель голосования среди экспертов РПЛ.