Семак, Мусаев, Галактионов, Станкович, Николич, Личка претендуют на приз лучшему тренеру РПЛ в июле и августе

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Сергей Семак Деян Станкович премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Марко Николич Михаил Галактионов Мурад Мусаев Марцел Личка Футбол

Определены претенденты на приз лучшему тренеру Мир РПЛ в июле и августе.

На награду номинированы 6 специалистов.

Сергей Семак, «Зенит» (17 очков, 7 матчей, 1-е место);

Мурад Мусаев, «Краснодар» (15 очков, 7 матчей, 2-е место);

Михаил Галактионов, «Локомотив» (15 очков, 7 матчей, 3-е место);

Деян Станкович, «Спартак» (14 очков, 7 матчей, 4-е место);

Марко Николич, ЦСКА (13 очков, 7 матчей, 5-е место);

Марцел Личка, «Динамо» (13 очков, 7 матчей, 6-е место).

В голосование принимают участие эксперты РПЛ, эксперты «Матч Премьер» и болельщики. Для победы в номинации претендент должен победить минимум в двух голосованиях из трех. В случае равенства между номинантами лучшим признается победитель голосования среди экспертов РПЛ.

57 комментариев
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Галактионов точно бы был, если б не последний матч
+26
-6
+20
Ответ Зелёный гопник
Станкович и даже не обсуждается 👍🏻
Станкович? Вы ку ку? Кто действительно заслужил на данном этапе это Галактионов . Потерял пол основы, трансферов не привезли, и если бы не проиграли Краснодару могли спокойно на второй строчке идти , если даже не на первой.
Поэтому давайте мы будем все таки адекватно оценивать работу тренеров .
+21
-7
+14
Ответ Ничего Смешного
Каким-то чудом - Мусаев
Краснодар выдал неплохой отрезок, хотя отпечаток прошлого сезона остается
+7
-2
+5
Ответ Stas Politik
В нынешнем отрезке у Локо случился последний матч, в котором был мрак + было ещё Динамо без половины основных игроков, которому тоже Локомотив проиграл. И это я не говорю о календаре. Есть команды, которые по результату не проваливались ни в одном из матчей и набрали очки против прямых конкурентов. Почему предпочтение дается не им?
А у Краснодара не было провальных матчей и мрака на старте ? Было. Факел Ахмат Махачкала 3 ничьи. Причем две домашних
У Спартака не было? Домашняя ничья с Ахматом и проиграли в сухую Оренбургу.и с рубином если бы не пенальти, может быть и не дожали.
Итд
Рассказывать что Локо проиграли Динамо без основны, ну камон, Динамо на том отрезке лучше смотрелось чем сейчас ,когда все вернулись.
А что не так с календарем? У всех +- одинаковый может на одного там топ соперника у них меньше и все.
Просто вы объективно смотрите , Спартак только в это окно на 20+ закупался, и они на 4 месте.
Мусаев и Краснодар куча вопрос по игре на старте , сейчас только налаживание какое то пошло.
Цска может быть, но они идут аж на 5 месте итд
По мне убери из Зенита , ЦСКА , Динамо , Спартака 4-5 ключевых игроков они сразу просядут в результате , а у Галактионов такая ситуация и результат есть, и глупо тут рассказывать про календарь и пару лузов. Факт в том что трансферов нет, обойму потерял и результат второе место. Да скорее всего он опуститься, но мы говорим про сейчас и такой результат надо поощерять, а не рассказывать про календарь
+5
0
+5
Ответ Зелёный гопник
Посмотрите на соперников Локо, а потом делайте выводы! Как попали на Краснодар сразу ничего не смогли. С ЦСКА был отскок и это объективно!
А какие были соперники у других? У Спартака тоже самое +-
Какая разница отскочил с ЦСКА или нет?! Факт в том что выиграли .
Вы все таки голову включайте и пойми что с тем составом который у Галактионов он прыгнул выше головы, и такое заслуживает похвалы.
А рассказывать про Спартак который только этим летом потратил на трансферы 20+ и идет на 4 месте ну такое себе
Учитывая что есть домашняя ничья с Ахматом, проигрышь от Оренбурга , если бы не пенка может быть и по нулям сыграли с рубином итд.
+7
-2
+5
Ну да, дайте Семаку ещё 5 трансферов, наверное точно будет топ тренером
+28
-24
+4
Ответ Stas Politik
Комментарий скрыт
Так это понятно, но факт в том что они сейчас входят в топ 5 и голосование проходит про нынешний отрезок, который Локо провели на удивление всем отлично.
+7
-3
+4
Ответ Алексей Супонинский
Только цска и локо не тратили на малкомов по 40 лямов. Сельдерей ещё и ныть умудрялся, что состав не укомплектован😄
Так Семак и в ЛЕ никогда не занимал 3-4 места как это сделали Локо и ЦСКА .
Поэтому мимо мальчик
+4
-1
+3
Ответ Алексей Супонинский
Комментарий удален модератором
Ну а кто у нас в лч смотреться достойно? Вам напомнить какие места в группах лиги Европы занимали Локо, Краснодар , ЦСКА ?!
+3
0
+3
Ответ Владимир Самсонов
Там Мостовой бы с такими трансферами и админ ресурсом пару раз бы чемпионом стал
Ну конечно.
+4
-1
+3
Ответ igls54
Мусаев - приятная неожиданность
Почти как детская😄
+3
0
+3
Ответ Кирилл Демченко
Станкович? Вы ку ку? Кто действительно заслужил на данном этапе это Галактионов . Потерял пол основы, трансферов не привезли, и если бы не проиграли Краснодару могли спокойно на второй строчке идти , если даже не на первой. Поэтому давайте мы будем все таки адекватно оценивать работу тренеров .
Посмотрите на соперников Локо, а потом делайте выводы!
Как попали на Краснодар сразу ничего не смогли.
С ЦСКА был отскок и это объективно!
+8
-5
+3
Ответ Зелёный гопник
Посмотрите на соперников Локо, а потом делайте выводы! Как попали на Краснодар сразу ничего не смогли. С ЦСКА был отскок и это объективно!
Отскок был у Динамо, когда их Сарвели прощал раз за разом. А ЦСКА владел мячом, но почти ничего не создал реалтно опасного
+3
-1
+2
Ответ Виталий Миронов
За провал в Оренбурге помолча бы это первая игра с малознакомым составом
И что? Какая разница? Станковича назначили ещё в мае, у него было достаточно времени подготовится. Поэтому не надо тут оправдывать подобными аргументами
+2
0
+2
Галактионов был бы лучшим не провалил бы Локо последний матч. А так конечно Семак, лидер РПЛ.
+5
-3
+2
Ответ Зелёный гопник
Посмотрите на соперников Локо, а потом делайте выводы! Как попали на Краснодар сразу ничего не смогли. С ЦСКА был отскок и это объективно!
Ну а с динамо наоборот лучше играли но проиграли , считай вернулось
Локомотив по мне будет 5-6 но Галактионов работает прекрасно с дефолтным составом
+2
-1
+1
Ответ vemedin
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+1
0
+1
В августе точно Галактионов
Матч с Краснодаром был уже в сентябре.
Все ожидали от ослабленного Локо уровня середняка, но получилось несколько отличных игр подряд.
На дистанции, конечно, Локо вряд ли поборется, но пока молодцы. Сильно выше ожидаемого.
+1
0
+1
Ответ Ничего Смешного
Каким-то чудом - Мусаев
"Физрук" на этом отрезке обыгра ЦСКА, Динамо и Локомотив. Таких соперников ни у кого из этих тренеров на отрезке ещё не было. При этом состав команды по сравнению с прошлым сезоном стал только слабее.
+1
0
+1
Москва выбирает очередного НЕсемака. Вскоре после избрания отправят на свалку к предыдущим.
+5
-4
+1
Ответ БолельщикСоСтажем
Галактионов точно бы был, если б не последний матч
Справедливости ради, тут написано "лучший тренер июля и августа", а Краснодар был уже в сентябре)
+1
0
+1
Ответ Owen_the_Simple
Москва выбирает очередного НЕсемака. Вскоре после избрания отправят на свалку к предыдущим.
Да все прекрасно понимают, что Семак не тренер
0
0
0
Ответ Stas Politik
Семак/Мусаев. Пока что Зенит и Краснодар наиболее сбалансированно проводят сезон. Кто-то из них и должен забирать награду. У Станковича был провал в Оренбурге, Галактионов вчистую проиграл Краснодару. У Николича и Лички в своих клубах, в данный момент, хватает проблем.
Согласен.
0
0
0
Ответ Owen_the_Simple
Москва выбирает очередного НЕсемака. Вскоре после избрания отправят на свалку к предыдущим.
Достали со своим вегетативным. Как игрок вершин не застал, зато отлично пристроился, как "тренер")
0
0
0
Ответ Owen_the_Simple
Москва выбирает очередного НЕсемака. Вскоре после избрания отправят на свалку к предыдущим.
у этих все москва,пора вам заканчивать с региональными комплексами....
+1
-1
0
Ответ Плат
Станковичу подвозят нормально игроков, так и стабилизировать легче😬 Николич и Галактионов, вот они равнозначные!
Вообще эти номинации из области условностей. Какую серию выноса Семак выдал при довольно минималистичнной, но результативной игре. И на отрезках турнирных все быстро меняется.
0
0
0
Ответ reus
У Галактионыча козырей не так много, но выжимает по максимуму, Станкович стабилизировал состав и игру. Станкович или Галактионович, равнозначные кандидаты)
Станковичу подвозят нормально игроков, так и стабилизировать легче😬
Николич и Галактионов, вот они равнозначные!
+4
-4
0
Каким-то чудом - Мусаев
+7
-7
0
По традиции Личке.
+2
-2
0
Ответ Кирилл Демченко
Семаку ничего давать не надо, он уже все доказал когда взял 6 чемпионств подряд .
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