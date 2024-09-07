Семак, Мусаев, Галактионов, Станкович, Николич, Личка претендуют на приз лучшему тренеру РПЛ в июле и августе
Определены претенденты на приз лучшему тренеру Мир РПЛ в июле и августе.
На награду номинированы 6 специалистов.
Сергей Семак, «Зенит» (17 очков, 7 матчей, 1-е место);
Мурад Мусаев, «Краснодар» (15 очков, 7 матчей, 2-е место);
Михаил Галактионов, «Локомотив» (15 очков, 7 матчей, 3-е место);
Деян Станкович, «Спартак» (14 очков, 7 матчей, 4-е место);
Марко Николич, ЦСКА (13 очков, 7 матчей, 5-е место);
Марцел Личка, «Динамо» (13 очков, 7 матчей, 6-е место).
В голосование принимают участие эксперты РПЛ, эксперты «Матч Премьер» и болельщики. Для победы в номинации претендент должен победить минимум в двух голосованиях из трех. В случае равенства между номинантами лучшим признается победитель голосования среди экспертов РПЛ.
Поэтому давайте мы будем все таки адекватно оценивать работу тренеров .
У Спартака не было? Домашняя ничья с Ахматом и проиграли в сухую Оренбургу.и с рубином если бы не пенальти, может быть и не дожали.
Итд
Рассказывать что Локо проиграли Динамо без основны, ну камон, Динамо на том отрезке лучше смотрелось чем сейчас ,когда все вернулись.
А что не так с календарем? У всех +- одинаковый может на одного там топ соперника у них меньше и все.
Просто вы объективно смотрите , Спартак только в это окно на 20+ закупался, и они на 4 месте.
Мусаев и Краснодар куча вопрос по игре на старте , сейчас только налаживание какое то пошло.
Цска может быть, но они идут аж на 5 месте итд
По мне убери из Зенита , ЦСКА , Динамо , Спартака 4-5 ключевых игроков они сразу просядут в результате , а у Галактионов такая ситуация и результат есть, и глупо тут рассказывать про календарь и пару лузов. Факт в том что трансферов нет, обойму потерял и результат второе место. Да скорее всего он опуститься, но мы говорим про сейчас и такой результат надо поощерять, а не рассказывать про календарь
Какая разница отскочил с ЦСКА или нет?! Факт в том что выиграли .
Вы все таки голову включайте и пойми что с тем составом который у Галактионов он прыгнул выше головы, и такое заслуживает похвалы.
А рассказывать про Спартак который только этим летом потратил на трансферы 20+ и идет на 4 месте ну такое себе
Учитывая что есть домашняя ничья с Ахматом, проигрышь от Оренбурга , если бы не пенка может быть и по нулям сыграли с рубином итд.
Поэтому мимо мальчик
Как попали на Краснодар сразу ничего не смогли.
С ЦСКА был отскок и это объективно!
Локомотив по мне будет 5-6 но Галактионов работает прекрасно с дефолтным составом
Матч с Краснодаром был уже в сентябре.
Все ожидали от ослабленного Локо уровня середняка, но получилось несколько отличных игр подряд.
На дистанции, конечно, Локо вряд ли поборется, но пока молодцы. Сильно выше ожидаемого.
Николич и Галактионов, вот они равнозначные!