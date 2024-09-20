Тебас о состоянии «Барсы»: «Оно лучше, чем многие думают, клуб близок к правилу 1 к 1. Они сократили зарплатный фонд на 200 млн – это огромная сумма»

Хавьер Тебас отметил прогресс в экономическом положении «Барселоны».

«Барса» находится в лучшем финансовом положении, чем многие думают. Когда Лапорта стал президентом, он объявил об убытках в 560 миллионов евро. Кто-то должен был их возместить. Фонд заработной платы составлял 600 миллионов евро. Если не позволить им подписывать новых игроков, они не станут продавать старых. Вот почему было введено известное правило 60%.

Сейчас «Барселона» близка к правилу 1 к 1. С того момента, как «Барселоне» запретили использовать рычаги, выстроилась очередь из клубов, которые хотели сделать то же самое. Надеюсь и желаю, чтобы «Барселона » смогла достичь правила 1 к 1 к январю. Соглашение с Nike сильно поможет клубу. Они сократили зарплатный фонд на 200 миллионов – это огромная сумма», – сказал президент Ла Лиги .