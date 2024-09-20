Тебас о лучшем клубе: «Реал» образца первой ЛЧ, когда футбол был более традиционным. Муньос – лучший тренер в истории»
Хавьер Тебас назвал «Реал» лучшим футбольным клубом.
– Лучший тренер в истории?
– Лучший клуб?
– «Реал» образца первой Лиги чемпионов, когда футбол был более традиционным, – сказал президент Ла Лиги в подкасте The Wild Project.
Также Тебас подтвердил, что болеет за мадридскую команду.
«Если бы я был фанатом «Реала» и не сказал, это было бы сокрытием важной информации. Люди должны знать об этом, когда оценивают принимаемые мною решения. Хорошо, что они об этом знают, так все более прозрачно. Быть нейтральным необязательно, главное – быть независимым. Я мадридист, и у меня есть требования и жалобы на клуб», – отметил глава лиги.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
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