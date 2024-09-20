Тебаса не отстранили после иска «Реала» из-за нарушений в сделке Ла Лиги по CVC. Ему объявлен выговор

Спортивный трибунал вынес приговор Хавьеру Тебасу по иску «Реала».

Дисциплинарное дело против президента Ла Лиги в спортивном административном трибунале Испании (TAD) было открыто в результате жалобы, направленной Высшим советом по спорту (CSD). Жалоба была подана президентом «Реала» Флорентино Пересом по поводу дискриминации клуба при созыве ассамблеи Ла Лиги по сделке с фондом CVC.

Напомним, в 2021 году Ла Лига утвердила соглашение с CVC, по которому инвестиционный фонд заплатил лиге почти 2 млрд евро, а взамен получил около 11% ТВ-прав на турнир на следующие 50 лет. 90% от суммы предназначалось 39 из 42 клубов первого и второго дивизионов. Эти деньги должны использоваться, в частности, для улучшения инфраструктуры и цифровизации клубов.

Ранее сообщалось, что Тебасу может грозить дисквалификация. Однако TAD постановил, что он сможет беспрепятственно продолжать руководить Ла Лигой. Было принято решение вынести президенту лиги публичный выговор.

Как отмечает Relevo, позиция Ла Лиги по делу заключалась в «абсолютном несогласии с жалобой», которая основана на «неправильной интерпретации правил». С точки зрения организации, процедуры, проведенные Тебасом, соответствуют правилам, применяемым на протяжении десятилетий и не имеют никаких нарушений.

Спортивный трибунал возбудил дело против Тебаса из-за нарушений в сделке Ла Лиги по CVC. Удовлетворена жалоба «Реала»