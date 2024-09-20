Глава Ла Лиги Тебас: «Перес оказывает сильное давление, снимает и назначает редакторов газет. Я говорю то, что думаю, а ему это не нравится. И я мадридист! У него комплекс мессии»
«У меня были хорошие отношения с Пересом, пока он не пришел к централизованной продаже телевизионных прав. Мы провели два года в переговорах с правительством. Потом начались сложности.
Когда мы отдалились друг от друга максимально, он сказал с очень добрым лицом, как будто не разбивал тарелку: «Хавьер, ты меня не слушаешь...» А я сказал ему: «Я слушаю тебя, но не слышу тебя». Я продолжал с ним общаться, но под очень жестким давлением.
Флорентино оказывает сильное давление. Он снимает и назначает редакторов газет. Сейчас у меня есть жалоба от мадридского «Реала» в TAD, с помощью которой меня пытаются дисквалифицировать. Он также подал на меня жалобу в Национальную аудиенцию (испанский суд с юрисдикцией на всей территории страны – Спортс’‘).
Я говорю то, что думаю, а ему это не нравится. И я мадридист! Это как с УЕФА: он хотел, чтобы они сделали кое-что, они не сделали, и он ушел в Суперлигу... То, где находится Флорентино, меня беспокоит и тревожит. На ассамблее «Реала» он сказал, что клуб пришел, чтобы спасти футбол... Этого не может быть. У него комплекс мессии.
Несколько месяцев назад страны ЕС подписали документ против Суперлиги, правда, с другими словами, но Испания его не подписала. Посмотрите на влияние. В футболе самые богатые не могут править. «Реал» – локомотив наряду с «Барселоной», но совсем другое дело, если конкуренция будет такой, какой они хотят ее видеть», – сказал Хавьер Тебас.
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