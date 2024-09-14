Масалитин о поражении ЦСКА: «Ничья была бы честным исходом. «Зенит» оказался сильнее за счет класса футболистов»
Валерий Масалитин считает, что ЦСКА не заслужил поражения в матче с «Зенитом».
Встреча 8-го тура Мир РПЛ прошла в Москве и закончилась победой гостей (1:0).
«Зенит» оказался сильнее за счет класса футболистов. Мойзес не доиграл в моменте с пропущенным мячом. В остальном ЦСКА был хорош. У армейцев не получилось найти свой момент, хотя они атаковали. В некоторых моментах они были не хуже «Зенита».
Дуглас Сантос и Лусиано проявили индивидуальное мастерство, один отдал голевую передачу, второй забил мяч. Навесы с фланга – коронный номер Сантоса. Мойзес ошибся. Как только он начинает подключаться к атакам, в обороне появляются проблемы. Пока бегал вперед, Мойзес потерял силы. Для меня по игре ничья была бы на 100% честным исходом, но у «Зенита» нашлись мастера, сделавшие гол», – сказал бывший нападающий ЦСКА.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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