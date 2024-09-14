Ерохин о победе над ЦСКА: «Три очка даются и за 1:0, и за 5:0. Игроки «Зенита» могут занести матч в актив»
Александр Ерохин высказался о победе «Зенита» над ЦСКА (1:0).
«Матч непростой получился, победили всего лишь с разницей в один мяч, хотя в конце первого тайма был еще один явный момент, когда с линии ворот выбили. Тем не менее, три очка даются и за 1:0, и за 5:0, поэтому рады победе и двигаемся дальше.
Что касается моего выхода на замену, мы перестроились в плане тактики, и когда я выходил, сказал, кто и где будет располагаться. Все понимают и выполняют требования тренера.
Все сегодня могут занести игру в актив. Сейчас предстоит заминка, и готовимся к следующему матчу», – сказал полузащитник «Зенита».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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